Piqué matiza sus palabras sobre la Decimocuarta: "Que cinco minutos te valgan para ganar unas semifinales es algo bueno"

Después de sus polémicas declaraciones sobre la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid, Gerard Piqué ha querido matizar sus palabras y asegurar que no busca "quitarle mérito al Madrid", pues considera "algo bueno" que "cinco minutos te valgan para ganar unas semifinales de Champions", pero cree que esa Copa de Europa "no la van a recordar por el juego".

"El Barça ya te digo yo que nunca en la vida va a pasar una eliminatoria siendo superior cinco minutos", ha afirmado en El Larguero de Cadena Ser el excentral culé, que ha puesto en valor que en el conjunto catalán "el juego es muy importante". Y esa es la razón por la que "creo que las cinco Champions que gana el Barça, son siendo superiores en todos los aspectos a todos los equipos", mientras que el equipo merengue "es una evidencia que, de todas las eliminatorias a doble partido más la final, en ninguna fue superior".

"Yo no quiero quitarle mérito al Madrid", ha insistido. Un equipo que considera que "tiene muchísimas otras cosas increíbles, como es luchar hasta el final, las remontadas épicas... y eso es algo que el Barça no tiene tanto", pero "esa Copa de Europa no la van a recordar por el juego", sino "quizá por la épica". En este sentido, ha argumentado que "contra el City fueron superiores cinco minutos en el Bernabéu, pero con eso les basta y eso es la grandeza del Real Madrid".

🗣️💥 @3gerardpique MATIZA sus palabras en @ElLarguero sobre la Décimocuarta



⏱️ ⚠️ "¡Que con 5 minutos te valga para ganar unas semifinales de Champions es algo bueno!"



🏆❌ "La 14 del @RealMadrid no se va a recordar por el juego, pero sí quizá por la épica" pic.twitter.com/Ei1oimTHYf — El Larguero (@ellarguero) November 20, 2023

Su relación con la prensa

El presidente de la Kings y la Queens League, dos espacios por los que recibirá este miércoles el premio Ondas a mejor programa de entretenimiento en la categoría de televisión, ha apuntado que "yo no he rajado de la prensa", aunque ha reconocido que, en su opinión, "hay maneras de hacer" pese a que "no todos [los medios] os regís por la misma manera de hacer las cosas".

"Hay muchos medios de comunicación, no generalizo porque creo que algunos hacéis las cosas bien, que sí que vale todo, que las noticias sean verdaderas o falsas... lo más importante son los clicks y el impacto, y muchos lo sufrimos", ha expresado Piqué.

En este sentido, el que fuese jugador del Barça durante más de una década ha afirmado que, "al final, no vas a salir a desmentir absolutamente todo, perderías la vida en eso", lo que provoca que "mucha gente" se quede con "una visión de ti totalmente deforme de la realidad", pues "cada dos por tres se consumen" con cada vez más frecuencia "noticias que no son ciertas".

Respecto al premio que su competición, retransmitida en Cuatro y TV3, recibirá, Piqué ha admitido que "nunca había soñado con ello", porque "quién me diría que un año después de retirarme estaría recibiendo con todo el equipo el Ondas".

"Es un poco raro, la verdad, pero no por eso nos ilusiona menos, al revés, nos alegra muchísimo, no nos lo esperábamos pero es cierto que a nivel de entretenimiento, lo que hemos hecho este año ha sido muy bestia", ha celebrado, pues se trata de "un reconocimiento a todo el trabajo de muchísima gente que está detrás de las cámaras y otra que está delante, como los presidentes, que dedican muchísimo o casi todo a esto", ha valorado.