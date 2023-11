Lewandowski se une a Rafa Nadal y entra de lleno en la 'Kings League' del pádel

Robert Lewandowski se ha "contagiado de la fiebre del pádel" y se unirá Rafa Nadal tras convertirse en presidente del 'RL9 Team', su club que participará en la Hexagon Cup, una innovadora competición de pádel que pretende "tranformar el deporte" y que tendrá lugar en el Madrid Arena en febrero de 2024.

Lewandowski, actual 'Pichichi' de LaLiga y referente ofensivo del Barça y de su país, se suma a un torneo de pádel que pretende cambiar el deporte del 20x10 y en el que también estará presente el tenista Rafa Nadal, mediante un equipo oficial de su Rafa Nadal Academy by Richard Mille.

"El pádel es el deporte más grande en España después del fútbol y desde que vivo y juego aquí, me he contagiado de la fiebre del pádel", apuntó Robert Lewandowski, propietario del equipo RL9 Hexagon Cup, sobre los motivos para apuntarse a esta nueva aventura.

"Miro al futuro y veo muchas oportunidades. El pádel crecerá aún más en todo el mundo. Escuché hablar de la Hexagon Cup y me encantó el concepto de atraer a propietarios de equipos de diferentes deportes. Esta es mi oportunidad de llevar mi pasión por el deporte al siguiente nivel", añadió 'Lewangol'.

Por su parte, la organización dio la bienvenida al polaco a "la familia de la Hexagon Cup". "Con esta emocionante incorporación, reforzamos la naturaleza de este torneo como un evento global que atrae a grandes personalidades de otras disciplinas deportivas", apuntó el fundador y miembro del Consejo Asesor de Hexagon Cup, Enrique Buenaventura.

"Nuestra misión es atraer a los mejores jugadores del mundo, proporcionar la plataforma más inclusiva para apoyar a los talentos emergentes y hacer crecer la base de aficionados al pádel en todo el mundo, por lo que contar con Robert Lewandowski y su equipo demuestran que el pádel es un deporte inclusivo que trasciende fronteras", añadió.

La Hexagon Cup, un torneo con un formato innovador

Nacida bajo el lema 'For the Fans. For the Players. For the Game' ('Para los fans, para los jugadores, para el juego'), la Hexagon Cup es un torneo de pádel innovador que reúne a jugadores masculinos, femeninos y de la próxima generación, junto a propietarios de equipos de diversas ramas del deporte y el entretenimiento, con un millón de euros para el ganador de la primera edición.

Tras la presentación de los seis equipos y sus jugadores franquicia, que se producirá en las próximas semanas, se celebrará un Draft de jugadores a finales de noviembre en el que cada equipo seleccionará a los jugadores restantes. En una decisión única, los aficionados tendrán la responsabilidad final de elegir a los jugadores que conformarán el equipo Hexagon Cup.

Durante el torneo en sí, los seis equipos se dividirán en dos grupos de clasificación, compitiendo en una serie de emocionantes enfrentamientos cara a cara. Solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, donde se coronará al campeón inaugural de la Hexagon Cup, con una bolsa de premios de un millón de euros en juego.

La primera edición de la Hexagon Cup se llevará a cabo en el histórico Madrid Arena, un escenario ideal para crear un gran espectáculo. El evento incluirá una atractiva Fan Village con sesiones de firma de autógrafos, áreas de entrenamiento de jugadores, conciertos en vivo, entretenimiento, tiendas, exposiciones, food trucks y opciones gastronómicas de alta calidad.