Alejandra Salazar, sobre la ruptura con Gemma Triay: "Quedarme sin pareja de un día para otro fue un 'shock'"

Alejandra Salazar (Madrid, 1985) ha dejado atrás sus peores días de este 2023 marcados por la complicada operación de codo a la que se vio obligada a someterse y la inesperada 'ruptura' con Gemma Triay, y no duda en apuntar alto en su regreso a las pistas de pádel.

Así lo expresó en una entrevista concedida a 20Minutos en el marco de la presentación de su nueva pala, de la nueva gama PRO de Bullpadel, en la que no dudó en repasar la actualidad del deporte, sus expectativas de crecimiento y los nuevos cambios en el circuito que podrían aupar al pádel hasta los Juegos Olímpicos en el futuro.

¿Cómo se encuentra?La verdad es que bastante bien para la caña que llevamos con todos los torneos que ha habido este año. Me operé hace tres meses del codo y la vuelta a las pistas no habría podido ser mejor. En los primeros campeonatos me he sentido con mucha fluidez en el brazo, sin dolor, y competir así es una maravilla.

Ha pasado momentos muy duros estos meses, ¿Cuál ha sido el peor momento y el mejor en ese trabajo de vuelta a las pistas?El más duro es el día que ya decides que te vas a operar y te entra ese miedo al pensar que la operación no va a salir bien y que a lo mejor ya has jugado tu último torneo. Aunque soy positiva y me he metido ya más veces en quirófano, no dejas de tener esa preocupación de que quizás no vuelvas a jugar. Por otro lado, el mejor fue día que peloteé por primera vez y no tuve dolor. Entonces dije: 'Guau, qué bien he hecho en operarme'.

Y cuando vuelve a la pista después de tanto tiempo, ¿cómo reacciona? ¿Nervios, ilusión... alguna lágrima de felicidad?No recuerdo que llorase, pero estaba eufórica, muy feliz y motivada por empezar a entrenar porque me veía que podía estar a mejor nivel que antes sin dolor y sin esa limitación en el codo.

El bagaje de otras lesiones más duras me hizo llevar esta con más tranquilidad

¿Cómo se trabaja mentalmente en esa recuperación, ha ganado experiencia en esa faceta con las lesiones de los últimos años?Sí, la madurez y el bagaje de haberlo pasado en otros momentos con lesiones incluso más duras hizo que lo afrontara con tranquilidad, algo muy importante en este tipo de procesos. Pero igualmente he seguido trabajándolo con la psicóloga y poniéndome retos para recuperarme... Se trata de sacarle lo positivo sin perder de vista el objetivo.



¿Ha visto mucho pádel durante este tiempo?Pues he visto pádel, pero no ha sido mi prioridad porque esa era una de las tareas que me había marcado, quitar tiempo de pádel y dárselo a otras cosas importantes para las que luego no tengo tiempo. Pasar más rato con mi familia, encarar nuevos proyectos pendientes... cosas imposibles cuando vamos tan rápido de torneo en torneo.

Llega para la segunda parte del año, ¿Se ha fijado metas concretas?Bueno, llevo cuatro torneos con una pareja nueva y creo que estamos aún en proceso de maduración. Mi objetivo es mantener la ilusión después de tantos años y unirlo ahora a los nuevos retos del cambio de pareja, que es difícil... Ojalá podamos ganar un torneo, el objetivo es seguir afianzando la pareja y conseguir ganar uno.

La ruptura con Gemma fue un 'shock'

Más allá del momento en el que se entera de la noticia, ¿Cómo ha sido el proceso asimilación la ruptura con Gema?Al principio fue complicado, pues si ya tienes bastante con recuperarte y sentirte competitiva, luego le sumas el quedarte de un día para otro sin compañera, sin entrenador... Tienes que encontrar un nuevo núcleo y encima cuando ocurre está todo el mundo de vacaciones. Esos días fueron los peores, fue un shock inicial de algo que no me esperaba.



Al final creo que soy una persona que pase lo que pase sabe reaccionar y adaptarse lo antes posible con la ilusión de que lo que venga va a ser muy bueno. Me puse manos a la obra para encontrar compañera y entrenador y empezar a disfrutar también dentro de la pista, pues no tenía que perder de vista el hecho de que me volvía a sentir bien de la lesión. Fue una mezcla de sensaciones un poco agridulce.



Cada vez se ven más cambios de pareja y rupturas rápidas, ¿Se siente más el vértigo de empezar un proyecto que puede acabar muy pronto?Sí, ahora consideras más a tu núcleo, a tu preparador físico, tu psicólogo, tu nutricionista... los que siguen contigo aunque cambies de pareja. Para mí todo esto [la ruptura con Gema] me ha pillado nueva y primeriza, porque siempre había jugado de enero a diciembre con la misma compañera, nunca había cambiado a mitad de año. Aunque lo ves de cerca con otras parejas, a mí no me había pasado y fue como 'guau, tengo que adaptarme ya'.

Tiene 'herramienta' nueva, sigue evolucionando Bullpadel ¿Cómo siente la nueva pala?Ya el año pasado hubo una gran mejora con el molde que hicieron para que tenga forma de diamante, una estructura que me gusta muchísimo. Está mejor repartido el peso y el punto dulce para tener más control, pero a la vez tiene una potencia muy buena gracias a los nuevos materiales. Es una pala rugosa que ha mejorado en los efectos y, además, es estéticamente es muy chula porque tiene una pintura fotosensible que hace que varias partes cambien de color con la luz.

Uno de los propietarios de la Hexagon Cup es un exfutbolista ganador de un Balón de Oro

¿Se queda algo atrás con el adiós de WPT?Sí, tienes ahí tu nostalgia de pensar que hay mucha gente que ha trabajado muy duro y que no se sabe si van a estar en lo nuevo. Que el circuito lo lleven unos u otros, bueno, espero que sea para mejor, pero yo lo enfoco más en la parte humana, es lo que me da un poquito más de pena.



¿Cree que Premier dará ese impulso esperado para la explosión definitiva del pádel?Yo espero que ayude. No sé si será el impulso final, pero esperemos que estén muchos años y que ayuden a que explote el pádel en todo el mundo, a que se creen nuevas potencias mundiales con docencia muy buena para los más jóvenes y que se llegue al objetivo que queremos todos, que el pádel sea un deporte olímpico.