Rafa Nadal aún no le pone fecha a su regreso y desvela lo mal que lo pasó: "No sabía si volvería a jugar al tenis"

Rafa Nadal volverá a las pistas de tenis, pero aún no le quiere poner fecha a su regreso. El tenista ha confirmado este miércoles que su recuperación está siendo satisfactoria, pero sin poder decir todavía cuándo podrá volver a competir. Además, desveló que en varios momentos llegó a dudar sobre si podría competir de nuevo.

Las especulaciones sobre que el manacorí, ganador de 22 torneos de Grand Slam, volverá para el Open de Australia, el primer torneo de la próxima temporada y que se disputa del 14 de enero al día 28, de momento se quedan en eso. El balear está siendo precavido con respecto a su vuelta y aún no se atreve a decir cuándo se vestirá de corto otra vez. "Cuando sepa cuándo volveré a jugar, seré el primero en decíroslo", aseguró ante los medios de comunicación.

"Si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora, pues no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo van evolucionando las cosas", desveló a los medios tras la visita a la nueva Clínica Tenis Teknon del doctor Ángel Ruiz Cotorro.

"Intentar volver a jugar es lo que llevamos intentando hacer desde hace varios meses. Y digo a día de hoy, cosa que hace unas semanas no estaba en disposición de decir, que creo que los pasos adelante han sido grandes y positivos y bueno, yo confío en las siguientes semanas, fechas, poderos de decir algo más en concreto, pues a día de hoy no estoy en condición", agregó el tenista balear.