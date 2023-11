Xavi Hernández rompe su silencio tras las duras palabras de Gündogan después del Clásico: "No hay polémica"

La derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid en los últimos minutos del Clásico dejó tocado al equipo catalán, aunque, al parecer, a unos más que a otros. Al término del partido, Gündogan fue muy crítico con la actitud que vio en el vestuario tras ese batacazo, de lo cual ahora ha hablado Xavi Hernández.

"Me gustaría ver más enfado, más decepción. Tienen que expresar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor. Hay que hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionamos (...) No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas", afirmó el centrocampista alemán.

"Nunca he visto conformidad, no está en el ADN Barça. Estamos para la excelencia y para ganar. No hemos visto polémica por sus palabras. Estamos de acuerdo con él. Perdimos por errores nuestros, desconexión y concentración. Pensamos con Gündo. No hay polémica en el vestuario. Pero él lo ha aclarado", ha dicho ahora el técnico catalán en la rueda de prensa previa al choque frente a la Real Sociedad.

"En las situaciones buenas y las no buenas, los veteranos deben dar la cara. Pero nunca le he tenido que decir nada a los jugadores sobre la actitud. Nunca. Pero esto es el Barça y hay máxima presión y exigencia. Los capitanes saben de qué va esto. El equipo tiene hambre", ha sentenciado.

Sobre la derrota en sí, ha afirmado que "la sensación es de rabia". "Jugamos bien y perdemos un partido que teníamos controlado. No dominamos los detalles, y por eso perdimos. Enfado, enojo, rabia...", ha añadido Xavi, que ve en el partido ante la Real la oportunidad para "subsanar el error".

Hernández cree que las críticas ya son parte del FC Barcelona: "Buscaremos la excelencia, pero esto es un proceso. Cada semana hay una nota. Esta semana estamos de 3 e igual otra es de 8. Pues ni tanto ni tan poco. No doy autocomplacencia. Exijo. Hay crítica, pero esto es el Barça. El entrenador del Barça no gusta a todo el mundo. No estoy enojado".

El exfutbolista también ha hablado sobre su posición actual como entrenador del club blaugrana. "Sé dónde estoy. Estoy feliz, de lujo. No estoy enojado. Estoy contento, vamos por el buen camino... en la temporada hay baches... y hay que gestionarlo como entrenador. No le veo problema. Son retos importantes Veo al equipo capaz de gestionar la situación, son sólo cuatro puntos", ha dicho Xavi, antes de mandar un mensaje a la prensa: "No estoy molesto, y menos con vosotros. Os quiero mucho".