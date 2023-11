Messi se negó a sacarse una foto con Laporta y confirmó su ruptura total con el presidente: "Mentís una vez más..."

Leo Messi no quiere oír hablar de Joan Laporta, presidente del Barça con el que ha roto todo tipo de relación tras su turbulenta salida del club de su vida. Así lo hizo saber en la Gala del Balón de Oro, donde se negó a fotografiarse con él, y tras el evento, al desmentir una información sobre sus supuestas conversaciones con Laporta para organizar el homenaje de despedida en el Camp Nou.

El reencuentro entre Messi y el presidente culé fue la gran comidilla de una Gala del Balón de Oro más que resuelta antes de que empezara. Ese cara a cara fue el más esperado, pero la ansiada foto del astro argentino con Laporta nunca salió a la luz... porque no llegó ni a dispararse.

Así lo confirmó el periodista Emilio Pérez de Rozas en Deportes Cope, quien aseguró que Messi se negó a la propuesta del máximo dirigente blaugrana de juntar en una misma instantánea al '10' con Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro femenino en esta edición.

Laporta había viajado a la gala con un fotógrafo encargado de esa misión, pero el desplante de Messi le cayó como un jarro de agua fría. El rosarino no quiere tener nada que ver con el hombre que le traicionó, el que reiteró hasta la saciedad el "Messi se va a quedar en el Barça" durante su campaña electoral para escalar hasta la presidencia del club y luego priorizó la salida de la gran estrella del equipo.

El argentino siempre ha insistido en la misma idea en todas sus entrevistas: su intención era quedarse en Barcelona hasta aquel fatídico verano en el que se vio obligado a anunciar su fichaje por el PSG. Laporta tiró por la borda las negociaciones con la familia Messi, y el jugador no se lo perdona.

La negativa a fotografiarse es un gesto claro de separación con el presidente, confirmado después a través de su cuenta de Instagram con una frase contundente de respuesta a una noticia publicada por Jijantes en sus redes sociales. "Mentís una vez más..." escribió el futbolista junto a la captura del tuit de la cuenta de Jijantes FC (Club de la Kings League de Gerard Romero) que rezaba así:

"Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje".

A pesar de sus desplantes al presidente, Messi tuvo bonitas palabras para el club de su vida, el que le vio crecer desde la cantera hasta lo más alto del fútbol mundial. "Sigo al Barcelona, lo hice siempre y lo seguiré haciendo. Es el club al que amo y amaré toda mi vida. Tiene un gran equipo, grandísimos jugadores, mezcla de jóvenes y veteranos. Creo que está preparado para luchar por la Liga de Campeones y estoy seguro de que se levantará de la derrota en el clásico", pronunció.

Me merezco despedirme de la gente

Por otra parte, el reciente campeón del Mundial de Qatar nunca ha negado su voluntad de despedirse de la afición blaugrana. "Me encantaría poder despedirme de la gente, tuve una sensación rara cuando me fui y que no está bueno con todo lo que compartimos juntos, que no terminemos de la manera adecuada, me merezco despedirme de la gente de la que tantas alegrías y penas compartimos. Si se da, encantado de poder estar allí", ha llegado a afirmar contundente el '10'.