El enfado de Leo Messi con Ibai Llanos en la gala del Balón de Oro: "No te voy a contestar más"

Ibai Llanos, durante su retransmisión en Twitch de la gala del Balón de Oro, ha podido entrevistar a un sinfín de protagonistas que habían desfilado por la alfombra roja de París para acudir a una ceremonia donde los principales vencedores de la 'pelota dorada' fueron Leo Messi y Aitana Bonmatí.

El momento más especial del 'directo' de Ibai fue cuando Messi, una vez recogido el premio como el ganador de esta edición 2023, se acercó para hablar durante unos instantes con el streamer español. "Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día, lo hiciste todo público", añadió el argentino en el inicio de la entrevista, haciendo referencia a unas conversaciones que mostró Ibai a sus seguidores entre ambos protagonistas.

Llanos, sorprendido, reconoció que había pixelado las imágenes para que no se mostrara la totalidad de la conversación. Sin embargo, Leo, en tono de broma, volvió a recriminarle la acción y le comentó que no le iba a "contestar más" porque lo mostraba "todo públicamente". "No tienes privacidad. Te contesté bien, de buena onda", recalcó el campeón del mundo con Argentina.

">

Después de esta 'bronca' del jugador del Inter de Miami, Ibai intentó cambiar de tema lanzándole una pregunta. Sin embargo, el argentino dejó uno de los momentos más surrealistas de la gala: "Ahora cambia de tema, hijo de puta", dijo entre risas. Por último, Messi reconoció "la gran noche que había vivido" tras conseguir un premio que vino "de la mano" de un Mundial de fútbol: "Fue un sueño conseguido para mí y para todo el país".