Enganchón de Gerard Romero con Juanma Castaño y Manolo Lama: "Lamentable eres tú"

Gerard Romero, periodista deportivo y streamer, criticó duramente las palabras de Juanma Castaño sobre que Aitana Bonmatí atendiese solo a medios autonómicos de Cataluña y no a los nacionales tras ganar su primer Balón de Oro.

El periodista de la Cadena COPE recalcó que la acción de la jugadora blaugrana "es un comportamiento habitual y lamentable por parte del FC Barcelona con todos los medios nacionales". Asimismo, reconoció que existe un "odio" desmesurado hacia los medios desde que Laporta preside de nuevo al conjunto de la Ciudad Condal.

"Sólo existe Cataluña, es lo único que existe para ellos, no miran más allá", añadió el presentador de El Partidazo de Cope. Asimismo, destacó que solo piden "un trato digno para los compañeros de la SER, Onda Cero, Radio MARCA, COPE y Radio Nacional de España".

El ataque de Gerard Romero

Las palabras de Juanma Castaño no gustaron nada a Gerard Romero, que decidió contestar al presentador a través de su canal de Twitch. "No hay ningún veto, estuvieron en un canutazo. Lo que no tuvieron fueron sus cinco minutos que sí tuvieron las radios catalanas", matizó el presidente de Jijantes en la Kings League. Y reconoció, además, sentirse "asombrado" por las palabras de Castaño, y no entender que a Castaño le sorprenda que el Barça no de entrevistas a los medios nacionales después de "tirar mierda y crear inventos".

Asimismo, Gerard aprovechó el momento para atacar a Juanma haciendo alusión a Luis Rubiales. "Lamentable eres tú lamiendo el trasero de alguien que han echado e inhabilitado durante tres años", añadió. "No tengo nada contra ti, Juanma, pero llevas días dando cera. No soy perrito faldero de Laporta, soy culé y estoy cansado de que vendas todos los días que el Barça lo hace mal".

Por último, Romero recalcó que está hasta "los collones (cojones)" de que los medios "vendan un relato" de odio hacia "los culés y catalanes" y que todo empieza por algunos tertulianos que "mezclan la política con el deporte": "El Barça hace poco para la mierda que le dais".

La contestación de Juanma Castaño a Gerard Romero

El presentador de El Partidazo de la COPE no tardó en contestar a las duras críticas de Gerard Romero: "Lo único que pedí es tener la oportunidad de entrevistar a jugadores del Barça. No deberías decir nunca que el Barcelona nos tratase peor todavía y que nos aparten los micrófonos para que no estuvieran algunas emisoras delante".

Juanma Castaño, además, dijo que estas palabras de Gerard demuestran que es "muy mal compañero" y argumentó que "decir que en este programa lo único que se hace es echar mierda sobre el Barcelona" es mentira, ya que "existe una pluralidad de opiniones" entre los tertulianos y demás compañeros del presentador.

Manolo Lama sale en defensa de su compañero Castaño

Manolo Lama, compañero de Juanma Castaño en la Cadena COPE, tras escuchar el cruce de palabras con Gerard Romero, quiso entrar en defensa de su compañero y respondió al periodista catalán. "El Barcelona nos trata igual que el Real Madrid, no nos da ni bola. ¿Sabes por qué? Porque no se la chupamos", añadió de forma contundente el cordobés.

"Hay días que decimos que el Barça lo hace muy bien y que el Madrid lo hace muy mal y hay días que pensamos que el Madrid lo hace muy bien y que el Barça lo hace muy mal. Pero nada más y nada menos", recalcó. Además, hizo alusión al producto que vende Gerard Romero y lo felicitó por el gran éxito que está cosechando: "Tú a tu producto, que lo haces muy bien. Tienes tu gente, enhorabuena", finalizó Manolo Lama.

Castaño quiso fichar a Gerard para la COPE

En mitad del enganchón que tuvieron Gerard Romero y Juanma Castaño, este último reconoció que el dueño de la marca Jijantes FC tuvo encima de la mesa una oferta del equipo de Deportes COPE: "Este programa quiso fichar a Romero y lo puede decir él".

"Si yo quisiera echarle mierda al Barça, en ningún momento ficharía a un periodista que considero muy bueno y que está tan cercano, digamos, al FC Barcelona", explicó el comunicador asturiano. Por ello, recalcó nuevamente que "se equivoca en la forma de ver el trato" que reciben los demás compañeros de la profesión. Asimismo, felicitó el buen trabajo que ha realizado para lograr un "buen trato" con el conjunto blaugrana.