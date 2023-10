Las condiciones de Antonio Lobato para seguir siendo la voz de la F1: "Lo que no haría nunca es ir a los 24 Grandes Premios"

Es difícil que en España alguien se imagine una Fórmula 1 sin las icónicas narraciones de Antonio Lobato, la voz que ha acompañado todos y cada uno de los Grandes Premios que han compuesto el Mundial del Gran Circo durante cerca de dos décadas. Sin embargo, esa idea que parecía lejana podría estar más cerca de tomar forma de lo que podría pensarse.

El anuncio de DAZN sobre su adquisición en exclusiva de los derechos de emisión de la F1 en España para las tres próximas temporadas dejó en el aire una pregunta: qué pasa ahora, que la plataforma de streaming no tiene acuerdo alguno con Movistar para retransmitir la máxima categoría del automovilisimo, con Antonio Lobato.

Ha sido el propio Lobato el encargado de responder esa cuestión en Cadena Cope: "Yo cuando termine el Gran Premio de Abu Dabi [el domingo 26 de noviembre] soy libre porque tengo contrato con Movistar".

"Si DAZN está interesado y me ofrecen un proyecto que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y me venga bien, podemos hablar", ha apuntado el periodista sin cerrarle la puerta a la plataforma deportiva.

En este sentido, el presentador ovetense tiene claras cuáles son sus condiciones para subirse al barco de DAZN, y una, en concreto, que para él es prácticamente innegociable: no viajar a todos los circuitos. Eso no quiere decir que Lobato no estuviera presente en ninguno.

"Echo en falta ir a algunos Grandes Premios, que yo creo que vendría bien para mantener contacto y seguir viviendo un poquito de cerca la historia, pero lo que no haría nunca es las 24 carreras", ha matizado el presentador de televisión.

Lobato ha recordado a este respecto que "yo ya pasé 12 años de mi vida viajando por el mundo", cargando con una "responsabilidad enorme" al desempeñar el papel de "director, presentador y narrador" en las retransmisiones de F1. "Lo era todo", resume, aunque "ahora es otra vida muy diferente".

"Desde que llegué a Movistar las condiciones eran, no solamente no viajar, sino no tener responsabilidad", revela el periodista. "Ser un poco piloto, subirme al coche y conducir, y quitarme todo lo que hay más allá del simple hecho de conducir o de narrar una carrera", concluye.