El rumor que circula por el 'paddock' con el que sueñan los fans de Fernando Alonso: ¿Rumbo a Red Bull?

Hubo un tiempo en el que todas las familias se reunían cada domingo frente a la televisión para ver la Fórmula 1, un deporte que en España no despertaba especial interés hasta que un joven Fernando Alonso plantó cara al gran Michael Schumacher para proclamarse campeón del mundo con apenas 24 años, lo que le convertía en el primer español —y único, hasta la fecha— y en el piloto más joven de la historia en conseguirlo.

Todas las quinielas veían entonces al asturiano como un serio candidato a convertirse en el piloto con más Mundiales de la historia, en posesión del alemán (con siete), pero entonces fichó por McLaren Mercedes y, lo que a priori parecía un salto que le acercaba a la gloria, terminó siendo una pesadilla. Tanto que un año más tarde regresó a Renault, pero el coche ganador que le había llevado a lo más alto, ya no existía. Lo intentó más tarde en Ferrari, y después en McLaren de nuevo, pero nada surtió efecto: Alonso no volvió a ser campeón del mundo.

Y poco a poco la ilusión de todos sus seguidores se fue apagando, cansada de ver al bicampeón sufrir para volver a lo más alto, sin éxito —en la memoria de todos los aficionados a la F1 quedará siempre esa imagen de Fernando en Brasil en 2012 después de perder el campeonato en la última carrera—. Nada había sido capaz de traer esa ilusión de vuelta hasta este 2023, cuando sorprendió con un podio en su primera carrera con Aston Martin, una escudería que en principio partía por detrás de Alpine esta campaña.

Pero el equipo, con el que ha logrado siete podios este año, se ha ido diluyendo con el paso de las carreras y ha completado una segunda parte de la temporada muy por debajo de lo que se esperaba. En mitad de la decepción, cada vez ha ido cobrando más fuerza el rumor de que el dueño, Lawrence Stroll, planea venderlo a final de curso.

Pero no solo eso. Desde este fin de semana en el paddock del Gran Circo solo se habla de una cosa, un cambio de cromos con el que todos los fans de Fernando Alonso sueñan desde hace años, uno que lleva al asturiano a Red Bull como compañero de Max Verstappen en 2024.

La locura empezó en España con un tuit del periodista de DAZN Albert Fábrega: "No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock". Pero no fue hasta horas más tarde cuando las piezas empezaron a encajar con las informaciones de Daniel Biały, dueño del canal de YouTube Ecos del paddock, y de PressRacing, que avanzaron un "rumor loco" en los garajes: la marcha del piloto español de Aston Martin para recalar en Red Bull, y Checo Pérez recorriendo el camino a la inversa.

Eso sí, de momento no es más que eso, un rumor disparatado. "Solo voy a decir una cosa del rumor que os comentaba ayer. Por el tono del texto se entiende que no me gustaría que sucediese. A partir de aquí, podéis elucubrar tanto como queráis. Y espero que se quede en rumor y no sea noticia", aclaró más tarde Fábrega para rebajar la euforia.

Pese a ello, hay quien no ha podido evitar acordarse de que Alonso es un viejo anhelo de Christian Horner, jefe del equipo austriaco, que intentó fichar al bicampeón hasta en seis ocasiones. "Tuve un par de ofertas de Red Bull, de hecho, las tuve en 2007, 2009, 2011, 2013 y dos este año [2018], una en Mónaco y otra en agosto", reveló el propio Fernando en una entrevista en 2018.

Tampoco del piropo lanzado por el asesor de la escudería, Helmut Marko, hace apenas unas semanas. "Por el momento, solo veo a una persona que podría acercarse a Max y es Fernando Alonso", dijo el expiloto.

Y fue la propia marca energética la que, a través de un simple emoticono, se encargó de alimentar un poco más los rumores. ¿Veremos, por fin, al asturiano vestido de azul?