Red Bull 'perdona' a Checo Pérez y vuelve a elogiar a Alonso: "Es el único que puede acercarse a Max"

Helmut Marko, asesor y rostro visible de la escudería Red Bull, se ha vuelto a pronunciar sobre la actualidad del equipo imbatible de la parrilla, y no ha dudado en lanzar una nueva advertencia seria a Sergio 'Checo' Pérez tras su mala actuación esta temporada y un nuevo halago a Fernando Alonso, quién, desde su punto de vista, es el único capaz de pelear de tú a tú con Max Verstappen.

Las dudas sobre la continuidad del mexicano en la mejor escudería de la parrilla tras sus malos resultados de este curso no paran de crecer, y Marko, uno de los más críticos con Pérez, ha salido ahora a 'defender' la posición del segundo piloto de Red Bull con un mensaje con dardo incluido.

"Me repito, Pérez tiene contrato y queremos respetarlo. Estamos haciendo todo lo posible para que vuelva a la normalidad", asgeguró el asesor de Red Bull en declaraciones a Sport1, recogidas por el portal Soy Motor. Eso sí, a ese mensaje de confianza añadió una advertencia: "Simplemente, no tenemos alternativas. De lo contrario, [Checo] podría tener un problema", advirtió.

No es fácil salir a correr cada fin de semana al lado de Max Verstappen, que pese a tener ya en sus manos el título mundial, no echará un capote a Pérez en ese trabajo para volver a lo más alto. "No. Max no le ayudará", apuntó Marko ante las preguntas sobre la labor de equipo del neerlandés.

A la vez que opinó que Liam Lawson es por ahora "talento de futuro", mencionó a Fernando Alonso, en su habitual línea halagadora, su análisis sobre la actualidad de la plantilla. "Por el momento, solo veo a una persona que podría acercarse a Max y es Fernando Alonso", admitió en referencia al nivel de competitividad necesario para plantar cara al neerlandés.