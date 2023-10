El guiño de Sainz a su padre durante los libres en Qatar: "Sería muy rápido en estas condiciones"

La Fórmula 1 ha regresado este fin de semana con el Gran Premio de Qatar, cuyo formato con clasificación y carrera al sprint del sábado han forzado a los pilotos y equipos a tener únicamente unos entrenamientos libres este viernes.

Una situación a la que ya se están acostumbrando cuando toca fin de semana al sprint, pero que no deja de ser incómoda para los equipos y para los pilotos. Unos no pueden recopilar los datos que desearían, y otros no pueden tomarle la medida al circuito como les gustaría, y menos cuando tienen una clasificación apenas unas horas después.

Si a todo eso se le añaden condiciones cambiantes e impredecibles como las de Losail, el espectáculo está servido. Primero aparecieron grandes rachas de viento que provocaron la salida de pista de pilotos como Verstappen o Norris, después fue el sol del atardecer reflejado sobre el renovado asfalto del trazado qatarí, en el que el agarra brillaba por su ausencia, y por último apareció la arena. Todo ello, además, sumado al insoportable calor del desierto.

La pista estaba muy resbaladiza, impidiendo la estabilidad de los monoplazas en determinadas curvas, y cada vez que uno se iba fuera se podía observar perfectamente el 'espray' de arena levantado por los coches. Como si de un circuito mojado se tratase, pero en pleno desierto.

Y ese fue el detalle que hizo a Carlos Sainz acordarse de su padre en pleno entrenamiento, tras sufrir en sus carnes el susto provocado por la inestabilidad de la arena: "Mi padre sería muy rápido en estas condiciones". Su ingeniero, ante tal ocurrencia, solo pudo reírse, aunque a Carlos Jr. no le faltase razón. Nadie conoce la arena y el viento mejor que su padre, tres veces ganador del Rally Dakar.