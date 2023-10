Los números de Verstappen en Qatar para salir campeón

En la actual Fórmula 1 existe una certeza que lleva sobrevolando el Mundial de pilotos desde hace ya varios meses: Max Verstappen será irremediablemente campeón. Tricampeón, de hecho, y de forma consecutiva. El primero fue el más difícil y trabajado; el segundo el de confirmación; y el tercero sencillamente la mejor actuación individual de un piloto en la historia del 'Gran Circo'.

Es cierto que el Red Bull RB19 es uno de los coches más dominadores de todos los tiempos, pero el nivel al que está pilotando el neerlandés no se le queda a la zaga. Siempre ha tenido talento, pero ahora es una máquina imparable. Por eso mismo aventaja a su propio compañero, el mexicano Sergio Pérez, en 177 puntos cuando aún faltan, contando el Gran Premio de Qatar, seis carreras por disputarse. Y eso que 'Checo' es segundo en el campeonato con margen de sobra sobre Lewis Hamilton.

De hecho, la superioridad de Verstappen es tal que podría hacer historia por partida doble este fin de semana. Por un lado, es más que probable que sume los puntos suficientes para proclamarse tricampeón del mundo sin demasiado esfuerzo, logrando así la tremenda hazaña como el segundo piloto más joven en lograr la triple corona, con apenas 26 años. El primero, como adivinarán, también conducía para Red Bull, era alemán, y se llamaba Sebastian Vettel, que lo hizo con 25.

Por otra parte, 'Mad Max' podría ser un campeón inédito a su manera por la forma en la que puede poner la guinda a la temporada. Si sus cuentas cuadran y todo sale a pedir de boca como acostumbra, en la mismísima carrera al sprint del sábado podría ser coronado. Una alternativa histórica, sería el primero en hacerlo pese a la corta existencia de las carreras al sprint; pero anticlimática para muchos. Un campeón debe serlo en domingo, sobre la pista, en la auténtica carrera.

Independientemente, Verstappen ya ha dejado claro en sus propias palabras que los récords no le importan, pese a haber batido el de más victorias consecutivas en un solo Mundial, con 11, o estar a un triunfo más de ser el que más victorias totales suma en un año: lleva 15. Por ello, su único objetivo y obsesión será dar carpetazo a la temporada 2023 cuanto antes, sea sábado o domingo, de noche o de día, tras 18 carreras de las 23 que componen el campeonato.

Los cálculos del neerlandés son muy sencillos: quedan por repartir 180 puntos en total, y ya le ha metido al segundo 177. Pérez debería dominar de principio a fin el fin de semana para impedir que su compañero celebre por todo lo alto en Losail, y aun así cualquier mínimo resquicio permitiría a Verstappen ser campeón. Sólo necesita sumar tres más a su marcador personal.

De este modo, estas son sus cuentas para alzarse campeón en Qatar en la sprint: Quedar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º o 6º, que parece lo más probable; quedar 7º y que Pérez no gane la carrera sprint; quedar 8º y que Pérez no quede primero o segundo en la carrera sprint; o finalmente que no puntúe o abandone pero 'Checo' tampoco logre hacer podio en la carrera sprint. En caso de que los astros se alineen para impedirle ser campeón el sábado, aun así, con ser 8º el domingo podría poner su firma al Mundial.