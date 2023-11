El Granada cumplió en Copa del Rey en el estadio A Lomba tumbando al Arosa (0-3), pero su presencia en el torneo del KO está en peligro por una posible alineación indebida que el club gallego ha anunciado que "vamos a reclamar la alineación indebida" porque "queremos volver a vivir una noche así", indicó el presidente de la entidad, Manuel Abalo.

"La verdad es que son cosas que no gustan. Pero hay que defender al club, a los socios, al pueblo, a la comarca, y yo creo que es una cosa de recibo. Yo como presidente, si no hago eso, seguramente me echarían del pueblo", aseguró en una entrevista en El Larguero tras conocerse que el portero del conjunto nazarí, Adri López, había jugado con ficha del filial pese a tener 24 años, cuando la normativa exige que deben ser menores de 23 en las competiciones no profesionales.

Abalo explicó que fue "a partir del descanso más o menos" cuando "empezamos a ver movimientos raros en los directivos del Granada", mientras que los medios de comunicación ya informaban de una posible alineación indebida. "La verdad es que no comentamos nada entre los directivos que los teníamos al lado, pero había movimientos, se mandaban los teléfonos de aquí para allá", relató.

La defensa del Granada



El Granda, por su parte, defenderá que no se produjo alineación indebida de Adri López, puesto que el portero tiene ficha con el Recreativo Granada, un equipo que consideran dependiente y no filial, lo que eliminaría la norma de limite de edad.

De esta manera, los abogados del club andaluz pretenden acogerse al apartado 'c' del artículo 250 del reglamento de la RFEF, que recoge que "tratándose de futbolistas con la condición de portero/a, y únicamente en las competiciones profesionales, podrán ser alineados/as en el primer equipo del patrocinador siempre que sean menores de 25 años, con independencia de que su licencia sea de profesional o no".