"Uno fue de fútbol femenino": críticas al portero que encajó 12 goles en Copa... y a la reacción de Juanma Castaño

La Copa del Rey da la oportunidad a los equipos más modestos del fútbol español de medirse a clubes de Primera División y vivir una jornada de ensueño. Jugadores que no viven del deporte rey, sino de trabajos fuera del césped, frente a futbolistas profesionales.

De ello conversaban en El Partidazo de Cope su presentador, Juanma Castaño, y el guardameta del Tardienta, Diego Pardo, al que el Getafe endosó una docena de goles. "De los 12, ¿crees que había alguno parable?", le preguntó el periodista. "Sí, el tercero me han dicho mis compañeros que ha sido de fútbol femenino", respondió el portero.

Un desafortunado comentario que provocó la carcajada del locutor de radio, que rápidamente rectificó, y sus colaboradores. "Oye, no, no, no. Eso, cuidado. Te echan, eh, en serio", le dijo entonces Castaño al futbolista de 22 años con semblante serio.

Las críticas del fútbol femenino

La afirmación de Pardo y la reacción del presentador no han tardado en hacerse virales y han recibido multitud de críticas de jugadoras, periodistas y deportistas. "Te hacen una entrevista por encajar 12 goles y cuando te preguntan por ello atacas a la mujer y al fútbol femenino. Es lamentable y vomitivo", ha lamentado la jugadora del Osasuna, Aitana Zumárraga, que también se ha dirigido al presentador: "Reírse del comentario es igual de malo que hacerlo".

Te hacen una entrevista por encajar 12 goles y cuando te preguntan por ello atacas a la mujer y al fútbol femenino.



Es lamentable y vomitivo.



Por cierto @juanmacastano , reírse del comentario es igual de malo que hacerlo.



BASTA YA.❌ https://t.co/5tTq1PYTgr — Aitana Zumárraga (@aitanazumarraga) November 2, 2023

"Lamentable", ha escrito la lateral izquierda del Atlético de Madrid, Andrea Medina. "Vergonzoso, tanto el comentario como las risitas sobre ello… A estas alturas tener que escuchar esto, menuda vergüenza. Lamentable", ha señalado María Ruiz, del Sporting de Huelva.

La delegada del Real Madrid femenino, Laura Sanz, ha lamentado "que aún tengamos que escuchar estas cosas... y las risas...", mientras que la entrenadora del Atlético de Madrid B y exfutbolista profesional, Virginia García, simplemente ha descrito el vídeo como "vergüenza".

"Patéticos", ha escrito la periodista deportiva Anaïs López junto al clip. "El 'me han dicho mis compañeros…' revela tanto como la risa espontánea del receptor y su corrección posterior aludiendo a posibles represalias", expresa la periodista del diario AS Marta Griñan.

"Los vestuarios de equipos masculinos de fútbol, los grupos de WhatsApp de tus colegas…", ha enumerado, al mismo tiempo que apuntaba que "se podría pedir respeto para las mujeres futbolistas, pero mejor hablar de una supuesta cultura de la cancelación que permite que sigamos viendo a machistas/abusadores impunes, en el fútbol y en la vida en general".

Se podría pedir respeto para las mujeres futbolistas, pero mejor hablar de una supuesta cultura de la cancelación que permite que sigamos viendo a machistas/abusadores impunes, en el fútbol y en la vida en general. — Marta Griñán (@GrinanMarta) November 3, 2023

literalmente te están haciendo una entrevista por hacer el ridículo y aprovechas el único momento de gloria que vas a tener como futbolista para decir esto … De risa 😂 https://t.co/ULUk6EjRuA — ©️ (@carmensobron) November 2, 2023

Lamentable que tengamos que seguir escuchando semejantes comentarios ❌ https://t.co/Rxv9sMwdLP — Raquel García (@Raquel8Garcia) November 2, 2023