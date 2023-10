Marta Corredera, sobre su embarazo durante su etapa en el Real Madrid: "Me sentí muy abandonada"

Marta Corredera, una de las referentes del fútbol femenino español —pasó por Atlético de Madrid, FC Barcelona, Levante, Espanyol o Real Madrid— ha roto su silencio ahora para hablar sobre cómo vivió su embarazo siendo futbolista profesional y cómo actuó la entidad blanca durante su baja por maternidad: "Desde el momento que doy a luz, me siento muy abandonada", ha confesado.

La lateral izquierda anunció su embarazo en enero de 2022 y tuvo a la pequeña Ona mediente cesárea a finales de agosto del mismo año. Sin embargo, pese a tener a su bebé antes del inicio de la temporada 2022/2023, la catalana no regresó a la competición junto al resto de sus compañeras ni reapareció en ningún encuentro a lo largo del año.

"Yo no estoy bien físicamente. Me han quedado secuelas de esa cesárea y no estoy entrenando no porque no quiera, sino porque no puedo", explicó el pasado mes de mayo. Una etapa de su vida muy complicada en la que "por parte del club yo no tuve ningún tipo de ayuda en ese sentido", y que "en ningún momento me llamaron para preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo en cuanto a condición física", ha revelado ahora en una entrevista en El Periódico.

La futbolista ha narrado que tomó la decisión de detener su actividad profesional por recomendación del médico. De esta manera, en diciembre de 2021, cuando disputó su último partido con el conjunto blanco (ante el Zhytlobud en Champions), volvió a su Barcelona natal para estar con su familia, y un mes más tarde, ya en enero de 2022, regresó a la capital para "contárselo a Ana Rossell [directora deportiva de fútbol femenino del Real Madrid]".

Fue un momento de "muchas dudas" en el que sitió "vértigo" y decidió regresar a la ciudad condal para recibir la baja médica. Entonces, desde el club "no se ponen medidas específicas sobre la mesa para mi caso", explica, y añade que lo pasó fue que "me llaman del club, no me llama ni Ana Rossell ni el responsable del femenino, no sé si era del departamento de integridad", y recibe una propuesta del club.

"Me propusieron que, como yo no podía ejercer mi actividad laboral normal, debía ir a ayudar a los equipos femeninos por las tardes a Valdebebas a no sé a qué, estar allí desde las 19 horas de la tarde hasta las 21 horas de la noche, para cumplir mi contrato", asegura. "Me quedé en shock, porque mi contrato es de jugadora profesional", añade.

En este sentido, Corredera ha apuntado que "entiendo que para esta casuística tiene que haber un protocolo o algo que me ampare, que me proteja", y explica que "lo último que necesitaba en ese momento es que se me apartase del equipo y se me mandase con la cantera", algo que considera que "no es ni lógico ni ético".

El nacimiento de Ona

El mal trago que vivió Marta Corredera durante el embarazo no terminó con el nacimiento de su hija, al que le siguieron una serie de secuelas como consecuencia de la cesárea que le impidieron regresar a los entrenamientos con el conjunto blanco.

La noticia de la llegada de la pequeña Ona al mundo tampoco fue recibida como esperaba la defensora, que ha revelado que anunció el nacimiento de la niña en el grupo del equipo y recibió "felicitaciones de la mayoría de la plantilla, pero no de todas", puesto que "hay gente que decidió no felicitarme", asegura la catalana en El Periódico.

"A partir de ahí yo me siento muy abandonada", afirma la futbolista, recordando que no había dejado de ser "jugadora de la plantilla" a pesar de su baja por maternidad, y que "en teoría en algún momento de un futuro próximo me tenía que reincorporar a la actividad".

Respecto a ello, Corredera insiste en que "desde el momento que yo doy a luz me siento muy abandonada porque no tengo ningún tipo de contacto con el club, ni con los fisios, ni con el preparador, ni con un médico", y que a nivel mental "no fue nada fácil".

"Yo sabía que las deportistas éramos cromos, pero estamos hablando de una situación que antes de la de la futbolista va a la persona", subraya la exinternacional española, que piensa que el hecho de haberse trasladado a Barcelona, "no significa que se tengan que olvidar de mí o que no me puedan ayudar".

La lateral izquierda concluyó su vinculación con el Real Madrid este verano después de tres temporadas vistiendo de blanco y actualmente está sin equipo. Además, la jugadora fue una de las voces del pasado Mundial femenino, en el que España hizo historia, junto a Alicia Arévalo, Vero Boquete o Sonia Bermúdez.