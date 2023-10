Las reivindicaciones de Aitana Bonmatí en Salvados: "Me da rabia que todo nuestro Mundial haya quedado tapado"

La jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí no rehuyó ningún tema en el programa Salvados de La Sexta, que fue emitido este domingo. La jugadora internacional relató lo que vivieron antes de afrontar el Mundial en el que finalmente fueron campeonas y también cómo vivió el 'caso Rubiales' y el último conflicto entre jugadoras y RFEF.

Bonmatí contó una anécdota que refleja cómo era, hasta hace poco, la selección femenina. "Casi teníamos que dar las gracias porque nuestras camisetas llevaran nuestros propios nombres, era demasiado costoso", dijo la jugadora azulgrana.

La internacional habló en Salvados sobre cómo el 'caso Rubiales' le quitó repercusión al hecho histórico de proclamarse campeonas del mundo: "Me da rabia. Todo nuestro Mundial ha quedado tapado. Si esto sirve para dejar un buen legado y mejores condiciones, habrá merecido la pena, aunque sea de esta forma", afirmó.

Problemas con la RFEF

"Nosotras al final queremos un trato profesional y desgraciadamente lo que se vio no es nada profesional. Pedimos cambios estructurales y deportivos", declaró la jugadora. "No me gustaría pensar en eso. Me gustaría creer que va a haber cambios. Si nos hemos plantado dos veces, por qué no una tercera", señaló tras mostrarse confiada en que los cambios se ejecuten: "Espero que sí se cumplan porque ha habido un compromiso en el que además ha intervenido el CSD".

Inseguras en la selección

"A raíz del beso y de entender que ciertas personas de la RFEF han intervenido, es obvio que no nos sentimos seguras en el lugar de trabajo donde estamos. Porque personas que tienen que defender los derechos de las jugadoras se giren en contra no es muy seguro que digamos", explicó Bonmatí.

Cada convocatoria era un sufrimiento

Después del conflicto de 'las 15', el clima dentro de la selección no era el idóneo para competir. "Era más negativo que positivo ir a la Selección. Así nos sentíamos en ese momento. Sentíamos que cuando íbamos a la Selección en vez de disfrutar, sufríamos. Quedaba mucho por hacer. Había una diferencia muy grande con respecto al club y tomamos esa decisión", explicó la centrocampista del Barça.

También explicó cómo, a pesar de estar en esa lista de 'las 15' que renunciaron a acudir a la selección española, acabó volviendo al combinado nacional: "Tuvimos reuniones con la RFEF y se comprometieron a hacer cambios. Yo decidí volver y no fue una decisión fácil", declaró.

Obligada a ir con la Selección

"Fue difícil porque se nos obligó por ley cuando estábamos diciendo que no queríamos ir si no había cambios. No entiendo como puede haber una ley que te obligue a ir a la Selección", afirmó.

"Hablamos con ella después y dijo que había hablado con algunas jugadoras. A mí personalmente no me llamó. Nos enteramos a través de la lista. Yo no me esperaba estar en ella porque habíamos hecho un comunicado diciendo que no queríamos ir", declaró.

'Mejor Jugadora del Año' de la UEFA

"Algunas personas muy cercanas sí que me han dicho alguna vez que podía llegar a ser la mejor del mundo, supongo porque veían mi potencial. Yo no vi que me podía dedicar a esto hasta que tuve 17 años y jugaba en el Barça B", declaró la jugadora en Salvados.

Discurso en la gala de la UEFA

"Siento valentía, orgullo por el hecho de aprovechar un momento tan importante para mí, de hablar con algo tan importante que está sucediendo en la actualidad y reivindicar los derechos de las mujeres. Yo dije, tengo que decir algo sí o sí. Tenemos que ver de qué forma lo puedo decir por qué es un tema muy delicado. Y junto a gente de mi entorno nos pusimos a debatir sobre cómo lo podíamos decir", declaró la futbolista.

La centrocampista del FC Barcelona es una de las favoritas a ganar el 'Balon de Oro' a mejor jugadora femenina del año después de haber ganado en un mismo año el Mundial, el premio a la 'Mejor Jugadora del Año' de la UEFA, MVP de la Liga de Campeones y 'Balon de Oro' en la Copa del Mundo.