Carvajal responde a Aitana Bonmatí por su decepción con el apoyo de los jugadores

"Pues no, la verdad es que no", respondió con rotundidad Aitana Bonmatí cuando le preguntaron en el último programa de Salvados si esperaba más apoyo de sus homólogos masculinos. Sobre las palabras de la jugadora del Barça se pronunció Dani Carvajal este domingo, tras la victoria de España ante Noruega que la clasifica para la Eurocopa 2024.

El lateral derecho del Real Madrid aseguró que "no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar", y recordó que "ha pasado lo que ha pasado" y ahora "ellas están reestructurando lo que ellas creen o con lo que no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación", apuntó.

En este sentido, el futbolista concluyó que las internacionales de la selección española femenina "están reestructurando todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etc... y nosotros nos centramos en lo que nos toca, que es ganar y seguir a lo nuestro".

Carvajal también analizó la victoria de la selección ante la Noruega de Haaland, que prácticamente no apareció durante el choque ante España. "Defensivamente desde Unai hasta Álvaro [Morata] hemos estado muy compactos. No hemos dejado prácticamente recibir ningún balón cómodo a Haaland. Hay que elogiar el trabajo de los tres centrales porque han estado muy bien", señaló.

Para el defensor, "hemos hecho un partido bastante completo", y puso en valor que "no nos han creado prácticamente ocasiones y nos vamos contentos para casa con la clasificación para la Eurocopa". Además, en ataque, "les hundíamos bastante y esa opción del disparo desde distancia era la mejor para marcar porque el portero pierde visibilidad".