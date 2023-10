Aitana Bonmatí, en Salvados: "Cada vez que nos llamaba la selección, en vez de disfrutar sufríamos"

Aitana Bonmatí fue la protagonista de la noche televisiva de este domingo con su comparecencia en el programa 'Salvados', de La Sexta, una entrevista exclusiva dirigida por Gonzo en la que la centrocampista no se mordió la lengua. La catalana habló de la situación con la Federación Española, el 'caso Rubiales', la precariedad del fútbol femenino español, pero también de su difícil carrera desde los inicios hasta convertirse en la mejor jugadora del Mundial.

"Era un momento difícil para nosotras porque no queríamos estar con la selección. Actuamos como nos sentimos en ese momento", expresó respecto al asunto central de la entrevista, el terremoto vivido durante los últimos meses desde el motín de 'Las 15' hasta la conquista del Mundial en Australia y todo lo acontecido posteriormente.

"Sentíamos que cada vez que nos llamaba la selección, en vez de disfrutar sufríamos. Queríamos un trato igual de profesional que en el club. La diferencia era muy grande. Y tomamos la decisión de no ir, a ver si se daban algunos cambios", explicó sobre la negativa de las jugadoras a acudir a las llamadas de Vilda.

Respecto a ello, confesó su dilema entre acudir o no al Mundial, decisión difícil tras la que terminó convirtiéndose en la mejor jugadora del torneo. "Volver no fue una decisión fácil. Sí que habíamos tenido alguna reunión individual con la Federación y nos prometieron cambios. Algunos se hicieron para y durante el Mundial, otros no".

Sin embargo, la jugadora del FC Barcelona femenino no se quedó ahí, y también se mostró contundente a la hora de hablar del pobre desarrollo del fútbol femenino en nuestro país. "Hoy en día voy a algunos campos y pienso 'cómo podemos jugar en este campo'... Está en peligro nuestra integridad como futbolistas. Estamos hablando de una Liga profesional. Cuando cambió el nombre, para mí solo cambió eso. Aún queda mucho camino por recorrer. Tenemos un gran ejemplo, no muy lejos, en Inglaterra. Intentemos mirarlo y aprender de ello".

No pedimos cobrar lo mismo que los hombres

Y tampoco esquivó las preguntas sobre la desigualdad salarial, tema recurrente en los debates sobre la profesionalización del fútbol femenino. "La desigualdad es obvia, nosotras no pedimos ni mucho menos cobrar lo mismo que los hombres, porque no creemos que tenga que ser así, sino que haya igualdad de condiciones y una apuesta. Ahora mismo el Barça gana dinero con nosotras", puntualizó sobre su situación particular.

Antes de hablar de los acontecimientos vividos en los últimos tiempos, en sus momentos de mejor fútbol, la favorita a hacerse con el Balón de Oro repasó sus orígenes, su camino de constante de lucha contra los estereotipos. "Era muy complicado ver un futuro profesional por el simple hecho de ser una niña o una mujer. Yo no vi que me podía dedicar a esto hasta que tuve 17 años y jugaba en el Barça B", recordó.

Ahora, como referencia del fútbol femenino, se siente orgullosa del poder de su voz, que ya utilizó para reivindicar cambios en la ceremonia de premios de la UEFA en la que recibió el premio a la mejor jugadora. "A veces me da vergüenza escucharme o verme repetida. Siento valentía, orgullo por el hecho de aprovechar un momento tan importante para mí para hablar de algo tan importante que está sucediendo en la actualidad y reivindicar los derechos de las mujeres", dijo antes de relevar que no ha pensado aún sus palabras por si le toca recoger el Balón de Oro el próximo 30 de octubre.