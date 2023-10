La muerte de Álvaro Prieto, un caso con muchas incógnitas por resolver y todavía pocas certezas

El hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren de la estación de Santa Justa (Sevilla) puso fin este lunes a la búsqueda desesperada del joven futbolista cordobés, pero no zanjó todas las incógnitas de un caso que sigue bajo una ardua investigación policial con el fin de esclarecer todos los detalles. Esto es todo lo que se sabe y lo que no del viaje que culminó con la muerte del joven de 18 años:

7.22 horas del jueves: último mensaje a su familia

"Voy para la parada". Esas fueron las últimas palabras que escribe Álvaro Prieto a sus padres antes de que su móvil se apague. El joven de 18 años se queda sin batería y no puede acceder a los billetes de su tren ni a medios de pago para comprar otro para regresar a su casa en Córdoba tras un viaje de ocio a Sevilla con sus amigos.

7.35 horas del jueves: pierde el tren a Córdoba

El tren en el que tenía previsto volver, un 'Avant' que conecta regularmente las dos ciudades andaluzas, parte de la estación de Santa Justa sin Álvaro a bordo. El canterano del Córdoba FC no llega a tiempo, y sin recursos para cambiar o comprar otro billete, busca la manera de entrar en otro.

Primero trata de esquivar el control de seguridad habitual para subirse al tren Sevilla-Barcelona (con parada en Córdoba), pero su intento es frustrado por el personal de seguridad al no contar con el billete correspondiente. Tras ese intento fallido, el personal de Renfe lo vuelve a detectar tratando de acceder a los vagones a través de un acceso no abierto al público.

8.55 horas del jueves: el tren Sevilla-Barcelona sale de la estación de Santa Justa

El joven, que no logra acceder al tren, es invitado a abandonar la estación por los vigilantes de seguridad en varias ocasiones. Tras no encontrar una solución dentro de la estación decide abandonar el recinto, a dónde ya no regresará.

9.30 horas del jueves: una cámara capta sus últimas imágenes

Una videocámara del lugar capta sus últimas imágenes con vida, un vídeo en el que se aprecia al joven caminando hacia la avenida Kansas City, la salida de Sevilla hacia Córdoba por la autovía A-4. Testigos interrogados por las autoridades afirman haberlo visto avanzando a pie, pasadas las diez, por la zona del Palacio de los Deportes de San Pablo cercana al lugar de la estación donde se halló finalmente su cuerpo. A partir de ese momento se pierde la pista del joven, y apenas horas después saltan las alarmas.

Sábado: empieza la búsqueda de Álvaro

Después de que la familia se desplace Sevilla el mismo jueves para preguntar en la estación por el paradero de Álvaro y de que la ONG SOS Desaparecidos de la voz de alerta, la policía inicia la revisión de las imágenes de las cámaras de Santa Justa. No hay resultados, y se organiza una primera batida que se lleva a cabo a las 48 horas de su desaparición.

Las labores de búsqueda arrancan en la mañana del sábado con un dispositivo formado por La Policía, Protección Civil, varias agrupaciones y voluntarios. Peinan la zona de Kansas City y la estación sin resultado, ni rastro de un joven cuya desaparición ya es conocida en todo el país gracias a la alerta difundida en redes sociales.

Domingo: se refuerzan las labores de búsqueda

El paso de las horas reduce las esperanzas de encontrar a Álvaro, por lo que agentes de la Policía Nacional y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) acompañados de perros de la unidad canina realizan una segunda batida en la zona. Dura hasta bien entrada la madrugada, pero tampoco se obtienen resultados.

Lunes: el hallazgo de la prensa cancela una segunda batida policial

La Policía anuncia una segunda búsqueda programada para el lunes, pero las imágenes de un cuerpo inerte colocado entre dos vagones de un tren captadas por el programa Mañaneros, de TVE, cancelan las labores de búsqueda y activan las de la policía científica. Horas después del hallazgo se confirma la identidad del fallecido, Álvaro Prieto.

La hipótesis de las autoridades... y las incógnitas

Tras un primer examen del cuerpo, las autoridades plantean dos hipótesis: el aplastamiento o el electrocutamiento, siendo esta segunda teoría confirmada después por la autopsia tras las quemaduras presentes en varias partes del cuerpo. Según la inspección ocular de la zona, la Policía apunta también a que la muerte se produjo por causa accidental, aunque no se descarta aún que el cadáver fuera desplazado hasta la zona.

Eso sí, a tenor de las pruebas recabadas hasta el momento, las autoridades investigan la posibilidad de que Álvaro tratara de acceder a un tren con rumbo a Córdoba accediendo por fuera de la estación a las vías. Esta teoría habría sido confirmada por testimonios de vecinos de la zona.

Pero la llegada de Álvaro a las vías despierta otras dudas, como por ejemplo, la imprecisión de las labores de búsqueda al no revisar la zona de talleres de la estación, donde se halló finalmente el cuerpo del joven. Los responsables ya han ofrecido respuesta al señalar que esa parte de la infraestructura de la estación de Santa Justa quedó fuera del perímetro marcado.

Por último, quedan por esclarecer dudas en torno al vehículo, pues según Renfe, se trata de un tren de media distancia en fuera de servicio desde el 24 de agosto, por lo que no es posible que fuera detectado por ningún conductor. Eso sí, el cuerpo fue grabado accidentalmente por una cámara de televisión desplazada al lugar y pasajeros de otros trenes que rodaban por las vías aledañas confirmaron que pudieron advertirlo con claridad, por lo que resulta extraño que ningún operario se percatara de su presencia antes.

Por responder quedan también las dudas sobre la negativa de Álvaro a intentar contactar con familiares o amigos por otros medios, o la posibilidad de que estuviera huyendo de algo o alguien, hipótesis planteada por algunos de sus conocidos que, por otra parte, ha sido descartada por la familia. El caso, con sus certezas e incógnitas, queda ahora en manos del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla.