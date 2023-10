La madre de Álvaro Prieto tiene dos hipótesis sobre su desaparición: "O le ha recogido un coche, o le han atropellado..."

El futbolista juvenil del Córdoba, Álvaro Prieto, continúa hoy todavía en paradero desconocido después de haber desaparecido el pasado jueves 12 de octubre en la estación de Santa Justa, en Sevilla. La búsqueda del joven de 18 años prosigue mientras se intentan recabar más pistas sobre su posible localización, pero no hay novedades concluyentes por el momento.

En los últimos días, tanto el Gobierno andaluz como personal de Renfe que tuvo contacto con él aquella mañana han arrojado algo de luz sobre lo sucedido, pero en ningún momento han permitido esclarecer qué rumbo tomó el jugador de categorías infantiles cordobés después de intentar colarse dos veces en las instalaciones, ni qué ha podido ser de él.

Álvaro había estado de fiesta la noche anterior con unos amigos por Sevilla, y debía coger un 'Avant' con destino a Córdoba a las 7.35 horas al que no llegó. Aunque intentó colarse en un AVE Sevilla - Barcelona primero, y después en las vías de nuevo desde una zona sin acceso al público, su última señal de vida para sus padres fue un escueto mensaje de WhatsApp mucho antes de desaparecer: "Voy para la parada".

Precisamente para su familia están siendo unos días y unas horas complicadas. Han pedido toda la ayuda posible a través de los medios de comunicación, y el sufrimiento les impide no pensar constantemente en el paradero o los posibles movimientos de su hijo. El móvil se le quedó sin batería, y no disponía ni de dinero en efectivo ni de tarjetas de crédito físicas para costearse el regreso a casa, como relató su padre, lo que le llevó a intentar entrar como polizón en otros trenes hasta que se le perdió por completo el rastro.

Su madre, por su parte, habló con Onda Cero y aseguró que su hijo no podía haber desaparecido "por voluntad propia", porque su voluntad era regresar a su casa en Córdoba de cualquier manera, con o sin dinero. De hecho, su progenitora tiene muy claro lo que pudo pasar: "Se encontraba impotente, no podía ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo vigilaba la cuenta, por si había comprado otro. Entonces le contó a la azafata lo que pasaba pero no le hicieron caso".

"Tuvo que buscarse la vida para volver a Córdoba, y andando no se iba a venir, así que pensó en un coche. Un coche se para y una de dos: o se le ha llevado el coche y le han hecho de todo; o caminando por ahí, le han atropellado" especula la madre de Álvaro Prieto sobre lo que podría haberle sucedido a su hijo.

La última vez que alguien asegura haberle visto fue esa mañana sobre las 10.30 horas, en la avenida Kansas City en dirección al tramo de Las Huertas, la salida por autovía desde Sevilla a Córdoba, por lo que las suposiciones de su madre no andan desencaminadas. Sin embargo, la conclusión es muy precipitada, pues se desconoce tanto su localización como su estado.

Por eso, la Policía de Sevilla ha pedido la colaboración ciudadana para aportar datos de cualquier testigo que pudiese haberse topado con el chico. La familia ha habilitado varios teléfonos: 608 43 53 99 / 638 97 84 98 / 670 78 42 87. También puede ofrecerse toda la información en el número habitual del Cuerpo Nacional de Policía o la ONG SOSDesaparecidos.