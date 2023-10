Hallan entre dos vagones de un tren un cadáver que podría ser el de Álvaro Prieto

Tras varios días de búsqueda, ha sido hallado este lunes un cadáver que podría ser el joven Álvaro Prieto. El posible cadáver del chico de 18 años se encontraba entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa (Sevilla), de donde desapareció el pasado 12 de octubre.

Durante una emisión en directo de Televisión Española (TVE), el reportero se encontraba informando de las últimas horas del caso cuando las cámaras enfocaban a un tren en movimiento y entre dos de sus vagones se podía observar un cuerpo que encajaría con Álvaro Prieto, pues la vestimenta es muy similar a la que llevaba el jugador en su desaparición aunque las autoridades aún no han confirmado nada.

Al joven se le perdió la pista el pasado jueves, cuando no pudo subirse al tren que le trasladaría de Sevilla a Córdoba al quedarse sin batería en su teléfono móvil y no poder acceder al no llevar encima el ticket digital ni medios para obtener otro.

El joven, tras intentar subirse a ese tren y al siguiente sin éxito, se marchó hacia la Avenida de Kansas City, como captaron las cámaras de la estación. Allí le vio un testigo sobre las 10:30, pero luego se le perdió de vista tras verle poner rumbo hacia las vías del tren.

Desde que se dio la voz de alarma, las autoridades policiales han estado rastreando la zona, con ayuda de la Unidad Militar de Emergencias este domingo, pero no habían encontrado rastro de Álvaro Prieto.