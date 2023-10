El delantero israelí Shon Weismann, denunciado por un posible delito de odio contra ciudadanos palestinos

Están siendo días complicados para Shon Weissman, el delantero israleí que milita en Primera División con el Granada. Primero tuvo que quedarse en la capital nazarí y perderse el parón de selecciones con su combinado nacional porque los partidos de Israel ante Suiza y Kosovo fueron pospuestos, y ahora deberá hacer frente a un denuncia interpuesta en su contra.

El futbolista, único israelí de LaLiga, estaba ya en el foco por el recientemente reavivado conflicto entre su país y el grupo terrorista Hamás en torno a la franja de Gaza después de su atentado y su actividad en redes sociales. No llegó a escribir nada a título individual, pero se dedicó a dar 'me gusta' en 'X' a mensajes radicales publicados por otros usuarios israelíes, lo que desató el enfado entre los seguidores de su club.

Sin embargo, ni la entidad granadina ni el propio futbolista se han pronunciado al respecto de la polémica. Weissman, eso sí, tendrá que defenderse no ante la opinión pública, si no ante la Justicia, ya que ha sido denunciado este viernes por un grupo de ciudadanos de origen palestino afincados en Granada ante la Fiscalía por un posible delito de odio derivado de ese contenido vinculado al conflicto armado compartido en redes.

En la denuncia, Weissmann es responsabilizado por un delito de odio por el contenido al que da difusión en su perfil de X (antiguo Twitter), desde el pasado 8 de octubre, que abarca publicaciones sacadas o compartidas por el jugador cuando comenzó la escalada de la violencia en el conflicto entre Palestina y el Estado de Israel.

Entre las pruebas aportadas por los denunciantes destaca un tuit de Weissman en el que responde a otro que muestra a una militar israelí apuntando a dos presuntos terroristas palestinos desnudos y desarmados con un comentario que decía "Por qué Ezael no dispara en la cabeza?". No obstante, el mensaje ha sido eliminado por el goleador israelí junto a la mayoría de sus posts principales, aunque no fue el único que compartió animando a la venganza, a un ataque sin avisar, o a lanzar "200 toneladas de bombas sobre Gaza".

"Creemos que existen indicios de que se está cometiendo un delito de odio, tanto por la publicación de ese mensaje como por el contenido de aquellos que el jugador está ayudando a difundir", han apuntado los denunciantes, que han pedido que se frenen mensajes como los del futbolista que sirven para "generar odio y quebrar la convivencia".