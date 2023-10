El brutal ataque de Luque a Hermoso tras no recibirlo: "No se merece nada por su bajeza humana y poca humanidad con Rubiales"

El 'caso Rubiales' sigue escribiendo capítulos a cada semana que pasa. El último ha tenido lugar este jueves, después que El Mundo haya publicado los wassaps que intercambiaron el exfutbolista y directivo de la RFEF Albert Luque, con una amiga de Jennifer Hermoso.

Luque, actualmente acusado por coacciones a la futbolista madrileña, intentó acceder hasta Hermoso para que ayudara a Luis Rubiales tras el episodio del beso durante la final del Mundial. Lo hizo a través de esta amiga, primero, y después viajando a Ibiza, donde se encontraban varias futbolistas de la selección celebrando el título y descansando, o al menos intentándolo.

Hermoso, directamente, no quiso ver a Luque, que se tuvo que volver a Madrid y lamentó la actitud de la futbolista en varios mensajes a su amiga: "Me parece tan injusto, tan injusto, lo que se le está haciendo a Luis (Rubiales). Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni... Tan poca empatía y humanidad".

La cosa no quedó ahí y el directivo se despachó a gusto contra la futbolista por no querer tener "un simple gesto" para evitar a Rubiales "el marrón más grande de su vida". Luque sentenciaba: "Sólo le deseo que la vida le devuelva lo que está haciendo pagar a una persona injustamente".