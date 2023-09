La clave que puede decidir el 'caso Rubiales': el presunto "vale" de Jenni Hermoso cuando el expresidente le pidió "un piquito"

Sigue adelante la investigación de la Audiencia Nacional por los hechos protagonizados por Luis Rubiales y Jennifer Hermoso en la ceremonia de entrega de premios de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Los testigos ya han comenzado a declarar en un caso que gira ahora en torno al consentimiento de la futbolista, la clave de un beso que está siendo analizado por profesionales para determinar el rumbo del proceso abierto contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol.

Este lunes arrancó la ronda de interrogatorios del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, entre los que contó con los testimonios de dos peritos especializados en lectura de labios encargados de realizar un informe por petición de la defensa de Luis Rubiales.

Según estos, en las imágenes analizadas solo es distinguible lo que le dice el entonces presidente de la RFEF a la jugadora, y estas confirmarían que, antes de besarla, le preguntó si podía hacerlo, según han desvelado informado fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Sin embargo, esta es tan solo una parte de unos hechos muy complicados de analizar, pues hasta ahora no se han encontrado imágenes tomadas desde el ángulo contrario que permitan ver la respuesta de Jennifer Hermoso a la pregunta del presidente. No es posible determinar si hubo aprobación por parte de la futbolista en el momento del beso.

La versión de los hechos que ahora se analiza coincide con la aportada por el propio Rubiales en la rueda de prensa ante la Asamblea General de la RFEF que ahora trataría de confirmar a través de los peritos. "Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo", sostuvo entonces el expresidente de la RFEF.

Esa misma versión fue respaldada por la federación apelando a un vídeo tomado por la propia futbolista en el vestuario, en plena celebración, en la que responde con un "pues vale" cuando es preguntada por su reacción cuando Rubiales le pregunta hipotéticamente antes de besarla en la boca.

El hermano y una amiga respaldan a la jugadora

En la primera ronda de declaraciones también comparecieron el hermano y una amiga de Hermoso, que ratificaron y ampliaron la declaración que la jugadora ya prestó en la Fiscalía cuando formalizó su denuncia contra Rubiales, en la que aseguró que el beso no fue consentido y que tanto ella como su entorno recibieron presiones por parte del círculo más próximo al expresidente de la RFEF para que justificase públicamente lo ocurrido.

Este jueves se retomarán los interrogatorios en una sesión en la que participarán el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera; el director de la selección masculina, Albert Luque; la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez; y el exdirector de Integridad Miguel García Caba, de cuyos servicios prescindió la Federación el pasado viernes.

Por otra parte, el lunes será el turno de tres compañeras de la futbolista: Irene Paredes, Alexia Putellas y Misa Rodríguez, la guardameta grancanaria de La Roja.