La tensión baja en la selección femenina y Aitana Bonmatí reclama "normalidad" antes del choque ante Suiza

El incendio que vive la selección femenina y, por extensión, la RFEF poco a poco parece ir sofocándose. Los progresivos cambios que se están produciendo en la Federación, unido a una balsámica victoria ante Suecia el pasado viernes, han tranquilizado el ambiente, que falta hacía.

Alexia Putellas volvió a hablar este domingo, y este lunes el turno fue para la otra superestrella del combinado español, Aitana Bonmatí. La mejor jugadora del pasado Mundial y elegida mejor futbolista por la UEFA hace apenas unas semanas salió ante la prensa para dar unas explicaciones que, como ella misma quiso resaltar, iban en la misma línea que las de sus compañeras Alexia e Irene Paredes, las capitanas.

"Los primeros días fueron muy complicados, no pudimos dormir lo suficiente, mucho estrés, ansiedad, no sé cómo afrontamos tan bien el partido contra Suecia. Hicimos un partidazo y ahora nos preguntamos cómo es que jugamos tan bien. A medida que pasan los días la cosa está más tranquila y ya estamos 100% concentradas en el fútbol, aunque no dejemos todas las batallas que tenemos por delante", afirmó la centrocampista del FC Barcelona.

Que la tensión ha bajado lo demuestran las palabras de Aitana Bonmatí, conciliadoras también con Tomé y la relación que las jugadoras tienen con la nueva seleccionadora. "Es cierto que a Montse la conocíamos ya desde hace muchos años. Ella también nos conoce a nosotras, no es nada nuevo. La cosa está más calmada, no solo con nosotras, sino con todo el cuerpo técnico y con todos los miembros de la delegación. No tengo nada más que añadir", zanjó la futbolista catalana.

"¿Qué nos gustaría que pasara? Que volviéramos un poco a la normalidad, sabiendo que hay muchas cosas que mejorar que ya se han hablado. Por las dos partes nos hemos comprometido a dejar un buen legado y unas buenas condiciones para todas las generaciones que vienen. Obviamente, también somos un ejemplo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, de que queremos una sociedad igualitaria y mejor, que conciba al hombre y a la mujer por igual", finalizó Aitana.

Por su parte, a Montse Tomé se le vio mucho más serena en su rueda de prensa de este lunes, la tercera que ofrecía como seleccionadora. La victoria ante Suecia, unido a que el ambiente se ha relajado en la concentración española, mostró a una persona más tranquila y con más confianza, que ahora ve con esperanza su futuro al frente del equipo nacional. "Lo que pasó no nos hacía felices, nos hacía sufrir, y a mí me duele por ellas. Pero hemos podido realizar eso que pedían y que ellas se centraran en el fútbol. Ahí se nos cambió la cara y pudimos ejercer nuestra profesión. Yo entiendo que los resultados son los que mandan", explicó.

La nueva seleccionadora explicó además que Víctor Francos, presidente del CSD, la llamó la semana pasada para mostrarle su apoyo después de la reunión que tuvo con las jugadoras. "Es una llamada que agradezco, hablé con él personalmente la noche que estuvimos reunidos y el día posterior, cuando me llamó".

En Suiza, el rival de este martes en Córdoba en el segundo partido de la Liga de Naciones, las aguas también bajan turbias. Su estrella, Ana-Maria Crnogorcevic, no jugará al estar enfrentada con la seleccionadora, Inka Grings.