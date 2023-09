Montse Tomé, sobre su relación con las jugadoras: "Hemos logrado hablar, mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia adelante"

La seleccionadora nacional femenina, Montse Tomé, compareció este lunes el día antes del partido ante Suiza de la Liga de Naciones y admitió que, después de la victoria ante Suecia del viernes, los últimos días "han sido más tranquilos".

"En los primeros días, notábamos una sensación rara, pero hemos logrado hablar, mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia delante. Contamos con un tipo de jugadoras profesionales al 100%. Después de la victoria, las he visto con alegría, las he visto disfrutar mucho en el partido. Lo que mejor saben hacer es jugar al fútbol, estos días han sido más tranquilos", afirmó Tomé en rueda de prensa sobre su relación con las jugadoras.

La seleccionadora insistió en que "nunca" sintió que las futbolistas solicitaran en los últimos días su destitución, aunque admitió que no logró "transmitir lo que sentía". "Me sentí fuerte, con confianza, me encanta el fútbol, lo que está cerca del fútbol lo sé controlar mejor. Sentarme aquí siendo mis primeras ruedas de prensa, pues igual no transmití esa fuerza", explicó.

"Lo que pasó no nos hacía felices, nos hacía sufrir, y a mí me duele por ellas. Pero hemos podido realizar eso que pedían y que ellas se centraran en el fútbol. Ahí se nos cambió la cara y pudimos ejercer nuestra profesión. Yo entiendo que los resultados son los que mandan, y lo llevo con naturalidad", agregó sobre una situación en la selección que se ha relajado y calmado, después un inicio de concentración convulso.

De hecho, se produjo una reunión con el presidente del CSD, Víctor Francos, en el hotel de concentración en Oliva (Valencia) hasta las 5 de la mañana. Ahí y posteriormente, a través de una llamada, Tomé recibió el apoyo del secretario de Estado. "Es una llamada que agradezco, hablé con él personalmente la noche que estuvimos reunidos y el día posterior, cuando me llamó", reveló.

"Nunca dudé de lo que sentía dentro de la profesión, había tenido poco tiempo para planificar estos partidos, pero me sentía con confianza y fuerte, preparada, por todo lo que había vivido. Nadie esperaba una situación y nos tuvimos que adaptar, reaccionamos bien. Agradezco sus palabras, dan ese impulso que en un momento así también se necesita", reconoció la seleccionadora.

"Poco a poco se han ido dando esos cambios, ahora estamos en un momento clave para que todo avance un poco más deprisa. Espero y deseo que vaya todo hacia delante y positivamente", añadió Montse Tomé.

"Me gusta ser sincera, alguien que dice lo que piensa y siente. Trato de ser alguien que va de frente, es una de las claves para tener cierta tranquilidad para ponerme aquí delante", se describió a sí misma Tomé, que además abordó su perfil como entrenadora. "Soy capaz de organizar el trabajo de manera diferente. Además, tenemos la suerte de estar rodeados de jugadoras que nos dan ese fútbol asociativo y vertical, siendo intensos en fase defensiva, muy solidarias. Ser un equipo que colabora en todos los aspectos y en el que todas formamos parte de todo", dijo.

La elección de las capitanas

Sobre la elección de las cuatro capitanas, Tomé expresó que habló "con todas las jugadoras", después de que el 'staff' y ella decidieran que, "por lo extraordinario de esta concentración", para que escogieran las portadoras del brazalete. Alexia Putellas e Irene Paredes fueron las más votadas, aunque la centrocampista le cedió el puesto de primera capitana a la central. "Es positivo, demuestra el compañerismo de este grupo. Tiene que primar ese tipo de valores, estamos en un deporte colectivo", aplaudió sobre una elección que prevalecerá solo en esta concentración.

Sobre su rival este martes en la Liga de Naciones, Tomé recordó la goleada con la que España superó a Suiza en el pasado Mundial. "Aquel partido se dio como se dio, le dimos la vuelta al marcador, pudimos tener ventaja y ganamos por 5-1", analizó sobre el triunfo ante las europeas en hace algo más de un mes. "Hemos preparado el partido con la misma capacidad y las mismas ganas, pero con cosas diferentes", añadió.