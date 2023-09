Ancelotti marca cual es el objetivo del Real Madrid en Champions

Vuelve la Champions League al Santiago Bernabéu. El Real Madrid debuta este martes ante el Union Berlín en su nuevo estadio y su técnico, Carlo Ancelotti, ya ha avanzado cuál es el objetivo del 14 veces campeón de Europa: "Estar entre los primeros cuatro, lo podemos decir sin demasiada presión".

Preguntado por la respuesta del entrenador del Barça, Xavi Hernández, que aseguró que la meta del conjunto blaugrana era pasar de fase de grupos y meterse en octavos, Ancelotti —dejando escapar una pequeña risa— ha revelado que el del conjunto blanco es bien distinto.

"El objetivo es pasar la fase de grupos, los octavos, los cuartos...", ha enumerado. "El objetivo es competir hasta el final, estar entre los primeros cuatro, lo podemos decir sin demasiada presión, lo podemos conseguir", expresó con confianza el italiano.

El técnico transalpino ha asegurado que "estamos preparados como el año pasado", y ha valorado los cambios en la plantilla tras el mercado de fichajes: "Algunos han salido y los que han llegado están aportando mucho. Lo que están haciendo Fran [García] y Joselu es muy importante, también [Jude] Bellingham".

Respecto a quién es el favorito a la corona europea, Ancelotti lo tiene claro: "El City, sobre todo porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado, no ha cambiado mucho". 'Carletto' ha reconocido que puede haber "sorpresas", pero sigue apostando por el Manchester City como su favorito. "Como siempre, hay sorpresas, pero a día de hoy puede ser el favorito, aunque "el Real Madrid va a competir hasta el final" y "nunca hemos pensado que somos favoritos".

El papel de Modric y la ausencia de Carvajal

El italiano también ha analizado la situación de Luka Modric esta temporada, después de que el croata haya dejado de ser titular indiscutible en sus esquemas en este arranque. "Está bien, como todos. Hablo todos los días con él", ha explicado, negando que su decisión de dejarle en el banquillo haya afectado a su relación personal: "Sigue siendo fantástica. El día que nos vayamos de aquí, seguirá fantástica".

Quien no se vestirá de corto ante el Union Berlin es Dani Carvajal, que no ha entrenado este martes con el grupo y sufre una sobrecarga. "Hemos preferido darle descanso. Mañana le harán pruebas, pensamos que no es nada serio, se podrá recuperar pronto. Todavía tiene opciones para jugar el derbi, las sensaciones del jugador son bastante buenas", ha augurado el técnico, que ya ha avanzado su sustituto: Lucas Vázquez.

Tampoco estará en la convocatoria el turco Arda Güller, aunque Ancelotti apuntó que regresará a los entrenamientos este lunes. "Está recuperando bien, no tiene problemas, está terminando su trabajo individual", actualizó sobre el joven talento madridista.

El rival

Sobre el Union Berlin, Ancelotti ha destacado su "buena organización defensiva", así como su "contundencia" y "solidez". "Necesitaremos jugar un partido de intensidad, es una competición siempre especial, vamos a jugar el partido de mañana como algo especial. Queremos empezar bien, mañana tenemos una oportunidad en casa", manifestó.

"Es un equipo nuevo en la Champions, pero eso quiere decir que lo hizo muy bien el año pasado. La suerte de los entrenadores es que en este momento del fútbol podemos conocer todo del rival, y lo hemos estudiado bien. Juegan como un colectivo, como equipo, no tiene individualidades que destaquen", agregó sobre el Union Berlin.

Finalmente, Ancelotti opinó sobre la posibilidad de que el tenista español Rafa Nadal, madridista confeso, llegue a la presidencia del club. "He tenido solo un presidente, Florentino Pérez, que está haciendo un trabajo fantástico, es el mejor presidente posible para el Real Madrid. Pero estamos orgullosos de que Nadal, por el que tengo una admiración total, sea madridista de verdad", dijo, antes de mostrar su "respeto" hacia las futbolistas de la selección española, aunque sin entrar en el conflicto.