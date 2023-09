Rafa Nadal: "Creo que me gustaría ser presidente del Real Madrid"

Rafa Nadal respondió a todas las preguntas de Juanma Castaño en una entrevista exclusiva emitida en Movistar+ en la noche de este lunes. El tenista balear no esquivó ningún tema, tampoco las preguntas sobre la posibilidad de presidir el Real Madrid, algo que el balear no descarta por el momento.

"¿Si quiero ser presidente del Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. A día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana. Y después que la vida da muchas vueltas. Además, uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas", señaló antes de repasar la actualidad del equipo blanco.

Nadal afirmó que estaría "feliz de que viniera" al club el atacante francés Kylian Mbappé: "Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera. Claro que me gusta, solo faltaría. ¿A quién no le gusta?. No le guardo rencor por no haber venido todavía. ¿Qué obligación tenía de venir?".

"El Madrid es el Madrid y es más grande que cualquier jugador, pero Mbappé no tiene la obligación de venir al Madrid cuando los aficionados queremos que venga. Si tiene que venir, lo sabrá él el primero y después los que lo tengan que saber. Veremos qué ocurre. Y si viene rencor ninguno, todo lo contrario. Agradecimiento porque seguro que venga cuando venga, si viene, lo hará habiendo renunciado a mucho dinero", agregó.

La reflexión de Rafa sobre la gesta de Djokovic

Más allá de su relación con el equipo de su vida, Nadal dejó una interesante reflexión sobre la gesta de su gran rival, Novak Djokovic, al ser preguntado por la carrera de los 'grandes' liderada ahora por el serbio. El tenista español confesó no sentirse frustrado por estar ahora por detrás, declaración ante la que Juanma respondió al Nadal con un irónico "Rafa, con 22 Grand Slams no se puede vivir frustrado". Y fue entonces cuando llegó la pausada reflexión de la leyenda del tenis mundial.

"Sí que se puede. Por ejemplo, creo que Novak lo vive de una manera más intensa que yo. Para él sí creo que hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Quizás gracias a eso lo ha conseguido", opinó antes de dar pistas sobre si podrá competir con el serbio y con Alcaraz por los grandes títulos.

Mi ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia

"Me gustaría volver a jugar y ser competitivo. Mi ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de que en la época que estoy hoy en día eso queda muy lejos", declaró, aunque siempre sin cerrar la puerta del todo... "No digo imposible porque al final las cosas en el deporte cambian muy rápido", sentenció sobre su más que esperado regreso a las pistas, aún sin fecha marcada en rojo en el calendario.