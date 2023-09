Francos critica a la RFEF pero se muestra contundente: "Si las jugadoras no van, el Gobierno aplicará la ley"

El presidente del CSD, Víctor Francos, ha mostrado su descontento con la actuación de la RFEF al convocar a la mayoría de futbolistas que firmaron el comunicado declarándose no seleccionables hasta que se produjesen cambios profundos en la estructura de la Federación. Pese a ello, el dirigente ha sido contundente al confirmar que el Gobierno sancionará a las futbolistas si no acuden a la concentración: "Si no se presentan, el Gobierno tendrá que aplicar la ley, para pena mía; pero la ley es la ley".

"Espero que la convocatoria haya sido pactadas con ellas", ha deseado Francos en El Larguero de la Cadena SER, y ha avanzado que "si no se presentan, el Gobierno tendrá que aplicar la ley, para pena mía; pero la ley es la ley". En este sentido, el mandatario ha lamentado que "el problema es: 'yo te convoco y si no acudes', ya te sanciona otro".

El dirigente también ha revelado que este martes se pondrá en contacto con "una serie de personas de la selección para hablar con ellas", puesto que se ha llegado a "un momento en el que el Gobierno debe intervenir" porque "no todo vale".

"Voy a intentar hablar con las capitanas; si me dicen que no, lo respetaré. Lo que no queremos es sancionarlas", ha explicado. "Estamos totalmente a favor de las jugadoras" y que "el compromiso del Gobierno es con todas las consecuencias posteriores", puesto que "vamos a hacer lo necesario para solucionarlo".

Pero, mientras tanto, "les pedimos que vayan a los partidos" porque "queremos que sean campeonas olímpicas". Y ha añadido que "pido la confianza, que nos dejen Gobierno hablar y pido a la RFEF los cambios que dijeron que iban a cumplir".

Francos también ha apuntado que "llevo una semana preguntándole a la Federación qué pasa con la situación", y ha criticado que "había que hacer cambios profundos y no se han hecho". Además, ha lamentado que "al frente de la Federación siguen las personas que estaban cuando pasaba lo que pasaba".

"Mediante amenazas e intimidaciones no se sale de nada", ha criticado el presidente del CSD, que lamenta que "nos hemos acostumbrado a mensajes como: 'ya sabes lo que pasará', 'sabes a lo que te enfrentas".

La concentración de la selección española arranca este martes a partir de las 11:30 horas en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, aunque se desconoce si las internacionales, que reiteraron en un comunicado este lunes su "firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados", se presentarán.