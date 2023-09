Guerra total entre la Federación y las internacionales en otro día de máxima tensión en el fútbol femenino

El terremoto que arrecia a la selección femenina de fútbol vivió un episodio más con la primera convocatoria de Montse Tomé como seleccionadora dentro de un conflicto que cada vez parece tener más difícil solución. Pese a que 39 jugadoras habían renunciado a acudir con el combinado nacional al considerar que no se habían producido todos los cambios que exigían para su regreso, la nueva entrenadora decidió incluir a muchas de ellas en la lista para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones –competición que da el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024– pese a no saber si acudirían a la concentración. La reacción de las internacionales no tardó en llegar: por la noche, emitieron un comunicado reiterando que su deseo sigue siendo el de no acudir, pero que lo consultarán con sus abogados antes las posibles duras sanciones a las que se enfrentarían.

Tomé convocó este lunes al grueso de las futbolistas que se proclamaron campeonas del mundo hace un mes –repiten un total de 15–, pero también llamó a varias de las jugadoras –las conocidas como 'las 15'– que renunciaron a acudir al pasado Mundial. Entre ellas, nombres de tanto peso como los de Mapi León y Patri Guijarro. Y todo ello sucedió, según admitieron fuentes federativas, sin saber si las internacionales acudirán este martes a la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid) a las 11.30h.

Por la mañana, las 39 futbolistas se mantenían firme en su postura. Pese a la dimisión de Luis Rubiales y la destitución de Jorge Vilda, las internacionales consideran que se necesitan cambios muchos más profundos en la Federación Española, y así lo expusieron en un comunicado el pasado viernes, en el que señalaban los departamentos en los que debía haber cambios para que su regreso se produjera.

La RFEF pedía tiempo para tomar decisiones tan importante y dos horas antes de la lista que iba a ofrecer Tomé –prevista para las 16.30h– lanzó un comunicado en el que le pedía un voto de confianza: "Es evidente que la Federación, la sociedad y las propias jugadoras están alineadas en un mismo objetivo: la renovación y el inicio de una nueva etapa donde el fútbol sea el gran beneficiado por todo este proceso. Por ello se insta a las jugadoras a sumarse a este cambio liderado por la Federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas".

"La propia Federación es consciente de la necesidad de realizar cambios estructurales, como ya ha anunciado el presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, y ha comenzado a materializar en las últimas fechas", añadía la RFEF, que aseguraba "un entorno seguro" a las jugadoras.

Era un aviso de lo que iba a llegar, la convocatoria de muchas futbolistas que no habían mostrado su disposición a regresar. En la lista de Tomé estaban 15 campeonas del mundo, con alguna ausencia por lesión como la capitana Ivana Andrés o Salma Paralluelo. Y también volvían Mapi León –una de las más beligerantes en la 'guerra' de las jugadoras contra la RFEF–, Patri Guijarro, Lucía García y Amaiur Sarriegi, jugadoras de 'las 15' que renunciaron a jugar el Mundial.

La primera rueda de prensa de Montse Tomé fue tensa. Pero de sus palabras se desprendía que no tenía el 'sí' de las jugadoras para regresar a la selección. "¿Garantías? He hablado con las jugadoras, pero no voy a desvelar nada. Tengo toda la confianza en las jugadoras", "las jugadoras son profesionales y sé que van a estar aquí", "van a venir las 23 mejores jugadores" o "ellas han hecho todo lo posible, empezaremos este martes" fueron las explicaciones de la entrenadora ante las constantes preguntas sobre si tenía la certeza de que las internacionales estarían este martes en Las Rozas.

Las internacionales se juegan mucho. En caso de no acudir a una convocatoria, las jugadoras podrían ser inhabilitadas de dos a 15 años. Una sanción de una gran importancia y que condicionará su decisión final.

Por la noche, las jugadoras emitieron un nuevo comunicado en el que reiteraban que su deseo seguía siendo el de no acudir a la convocatoria y cargaban contra la RFEF: "Las jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol quieren manifestar que lo expresado en nuestro comunicado del 22 de septiembre de 2023, deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes".

Pero las jugadoras saben a qué posibles sanciones se enfrentan y por eso actuarán con prudencia. "Estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente y con más detalle a la RFEF, y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud".