La emotiva lección de vida de Pepe Domingo Castaño en su último cumpleaños: "Noto que se acerca un poco más el horizonte"

El periodismo deportivo ha amanecido de luto este domingo. Una leyenda, Pepe Domingo Castaño, ha cantado su último gol de madrugada a los 80 años, junto a sus seres más queridos, dejando un vacío enorme en Tiempo de Juego, en la Cadena COPE y en la radio española.

El fallecimiento del locutor gallego ha traído de nuevo la emotiva lección de vida que dejó en antena en su último cumpleaños. "Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte", empezaba su reflexión. "Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo... los besos que me dieron, ya no vuelven, he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados, y más lentos", continuaba.

"Me asaltan los 80 y viene de la radio un 'tufillo' rebelde a tiempo muerto. Como si de repente, los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento", apuntaba el periodista. "Me asaltan los 80, y empiezo a ver distintos a los míos: mis hijos se me alejan de los ojos, mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere, y mi Tere, sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles", decía, recordando a su familia.

">

Tampoco se olvidaba de sus fieles oyentes. "Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa, manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso", arrancaba su dedicatoria a los amantes de Tiempo de Juego.

"Con teneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo, y que dentro de un año, aquí estaremos juntos nuevamente. Porque estando vosotros a mi lado, no se me olvidará seguir cumpliendo", concluía su emotiva reflexión.

El adiós de sus compañeros

Ha sido su programa, Tiempo de Juego, quien ha anunciado el fallecimiento del periodista. "El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir, porque Pepe para nosotros lo era todo", ha comunicado el espacio a través de sus redes sociales.

"No se ha ido", ha asegurado Manolo Lama, que ha confesado que "siempre que oiga su nombre diré 'Hola, Hola', porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca". "Seguía lleno de vida, de ilusión, es lo que nos ha dejado y la mejor herencia que podía dejarnos", ha asegurado el narrador.

También Juanma Castaño le ha dicho adiós con un emotivo mensaje. "Es una noticia absolutamente inesperada. Se ha ido muy rápido, sin molestar absolutamente a nadie y en un momento en el que estaba feliz, feliz de la vida. Estaba viviendo un momento vital que le encantaba", ha contado el periodista.