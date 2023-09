Manolo Lama, roto tras la muerte de Pepe Domingo Castaño: "Cuando oiga el 'Hola, hola', sé que estará más cerca que nunca"

Otra de las más reconocibles voces de la radio española, y compañero durante más de 30 años de Pepe Domingo Castaño, ha sido el primero en hablar tras la muerte del veterano locutor gallego. Manolo Lama, con la voz rota, ha recordado la figura de su amigo y maestro.

"No se ha ido", ha dicho el narrador deportivo, y aunque ha dicho que en el equipo están "jodidos y dolidos", Lama ha recordado que "se ha ido como a él le hubiera gustado, sin dar guerra y dejándonos su impronta".

"Siempre que oiga su nombre diré 'Hola, Hola', porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca", dijo Lama, recordando el legendario y tradicional saludo de Castaño al empezar cada programa.

Manolo Lama recordó sus grandes virtudes: "Cantaba bien, escribía bien, hacía radio como nadie. Era un artista de los pies a la cabeza".

"Para mí lo mejor que tenía es que sabía empaparse del mundo en el que vivía, él parece que tenía 30 años, salía a cenar con gente que le sacaba 30 años, se empapaba del lenguaje nuevo, intentaba oler por dónde iba la juventud... Seguía lleno de vida, de ilusión, es lo que nos ha dejado y la mejor herencia que podía dejarnos", añadió el narrador.

Para Lama, Pepe Domingo Castaño supuso un antes y un después en la radio: "Él revolucionó la radio, su forma de hacer radio era revolucionaria, no te exagero que podía haber más de 100 cuñas, microespacios, y todo lo adornaba de tal manera que estabas oyendo una hora y media de ese programa, hacía cosas diferentes y sabía combinar la información con la publicidad", dijo.

Recuerda Lama que "me gustaba picarle. Me encantaba picarle porque saltaba, tenía vida, que no piensen que era un señor, era un tío con un par que saltaba si decías algo que no le gustaba".

Lama ha recordado que el veterano locutor gallego se ha ido "haciendo radio hasta el último minuto".