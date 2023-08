La imagen más especial: Jenni y Alexia, las dos mejores jugadoras de la historia de la selección, entre lágrimas de felicidad

Es un día histórico para el fútbol femenino español: España está en semifinales del Mundial por primera vez. Un hito así no puede celebrarse de otra manera más que con lágrimas de felicidad, como le ha pasado a las dos mejores jugadoras de la historia de la selección, Jenni Hermoso y Alexia Putellas.

La delantera del Pachuca mexicano y la centrocampista culé han dejado la imagen más especial de la victoria de la Roja: ambas sentadas en el banquillo, abrazándose, mientras tratan de contener las lágrimas de emoción en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

"Estoy súper emocionada, no paro de llorar, es un momento que hemos soñado muchas veces y hoy lo tenemos aquí, estoy súper feliz", ha confesado Hermoso, que no ha podido evitar abrirse en canal y expresar todo lo que le pasaba por la cabeza: "He pasado muchos años, muchas cosas, han pasado muchos momentos que hemos tenido que luchar, que hemos tenido que tirar".

Además, la máxima goleadora de la Roja en su historia, que está ante su tercera y última Copa del Mundo, ha celebrado que "tengo la suerte de poder estar aquí, de haber trabajado todo lo posible, o todo lo que está en mi mano, para soñar y disfrutar días como hoy", especialmente después de haber iniciado una nueva aventura en la Liga mexicana y de haber perdido su sitio en la selección en varias convocatorias tras mostrar su apoyo a 'las 15'.

Ahora, todo eso ha quedado atrás con una victoria histórica que Jenni ha querido aprovechar para reivindicar a la selección femenina: "Toda España debe estar con nosotras porque esto ya no es casualidad. No creo que se nos haya regalado nada hasta el día de hoy, todo lo que hemos trabajado para poder disfrutarlo y que toda España lo pueda sentir y disfrutar también". Y ha recordado que "se dice pronto que lleguemos hasta el final de este Mundial, nos quedan dos partidos más".

El partido de Alexia

Putellas, que ha sido protagonista durante la prórroga —su entrada desde el banquillo ha cambiado la cara a la selección cuando peor lo pasaba y su liderazgo ha dado tranquilidad al equipo— jugando sus mejores minutos en este Mundial, no ha pasado por la zona mixta, aunque sus imágenes con los ojos vidriosos lo dicen todo.

Alexia Putellas lanza un beso al público durante la celebración del pase de España a semis del Mundial. RFEF

La futbolista culé ha tenido el año más difícil de su vida tras romperse el ligamento cruzado el verano pasado, durante la concentración de España para la Eurocopa de Inglaterra, en la que no pudo participar. Y ha regresado en los compases finales de la temporada para sumar minutos y poder llegar a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.

Junto a Jenni, Alexia ha formado durante años una dupla mágica en el Barça y en la Roja. "La conexión que tengo con Alexia sigue ahí y no se ha perdido nunca. Espero seguir disfrutando con ella mucho tiempo", confesaba Hermoso en Relevo tras vencer a Zambia en la fase de grupos. "El talento no se pierde y menos a una de las mejores jugadoras del mundo", apuntaba sobre la recuperación de la doble Balón de Oro.

Las dos mejores futbolistas de la Roja aún no han dicho su última palabra con la selección en este Mundial: les quedan, al menos, dos partidos —la semifinal y la final o el partido por el tercer puesto— para seguir demostrando su magia y volver a hacer soñar a España.