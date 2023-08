Terrence Williams, exjugador de la NBA, condenado a diez años de cárcel por estafa

Terrence Williams, exjugador de la NBA, ha sido condenado a diez años de cárcel por participar en una trama cuyo objetivo era defraudar casi cinco millones de dólares a un seguro médico de la competición. Además, tendrá que pagar alrededor de dos millones y medio de dólares como compensación.

La estafa la llevó a cabo entre 2017 y 2021 junto a dentistas y médicos de California, quienes generaban falsos gastos médicos y dentales al Plan de Beneficios de Salud y Bienestar de la NBA.

La jueza le recriminó al exjugador que despilfarrase su dinero tras retirarse: "Usted fue otro jugador más que desperdició las sustanciales ganancias que logró durante el tiempo en que jugaba al baloncesto profesionalmente (ingresó 6,9 millones). Deberías haber tenido suficiente dinero para establecerte de por vida, pero no lo tienes".

Además, también le acusó de aprovecharse de su forma de ser para convencer a otros jugadores para que realizase el mismo fraude que él: "Piensas ante todo en ti mismo y no en los demás".

Aunque ha aceptado la condena, ha asegurado también que fue culpa de los medicamentos que consumía por entonces. "Asumo al 100% la responsabilidad total por mi papel en este caso. Me pudo la estupidez y la codicia", afirmó.

Sin embargo, no ha sido el único conocido implicado en esta trama, pues la acusación también citó a Tony Allen, Shannon Brown, Sebastian Telfair, Darius Miles, Alan Anderson (ex del Barcelona), Antoine Wright (ex de Estudiantes), William Bynum, Melvin Ely, Christopher Douglas-Roberts, Tony Wroten, Milt Palacio, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith y Jamario Moon.