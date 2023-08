La Euroliga investiga un intento de soborno por 10.000 euros a un árbitro en 2021

Un presunto caso de soborno arbitral sacude al baloncesto europeo. Se ha confirmado este jueves, cuando Euroleague Basketball -organizadora de la Euroliga y la Eurocup- ha anunciado la apertura de una investigación a partir de la confesión del árbitro ucraniano Mykola Ambrosov, quien ha admitido un intento de soborno en abril de 2021.

Así lo ha indicado Euroleague Basketball en una nota de prensa, "a la luz de los artículos publicados en varios medios de comunicación sobre la supuesta intención de sobornar a uno de los miembros del equipo que arbitró el segundo partido de la final de la Eurocup 2020/21".

Entre ellos, el medio español Relevo ha difundido la confesión en la que el ucraniano ha desvelado paso por paso la trama. "Tres días antes del segundo partido de la final me llamó Boris Ryzhik (uno de los árbitros más reconocidos de Ucrania) y me dijo que Unics, que tenía un entrenador y un asistente griegos, estaba en la final. Me dijo que Ilias Koromilas, un antiguo árbitro Euroliga, le había hecho una proposición para intentar llegar a un acuerdo conmigo. Si estaba de acuerdo, Koromilas negociaría conmigo directamente para que Unics ganara el partido", recoge el medio antes mencionado.

"No hice nada entonces. Aunque Ryzhik (uno de los árbitros más conocidos de Ucrania) me dijo que me lo pensara durante 24 horas. Si cambiaba de idea y seguía el plan, me prometieron 10.000 euros. Incluso me dio un busca para contactar después del partido. Sin embargo, como todo el mundo sabe, al final Mónaco se impuso por tres puntos", sentenció Ambrosov abriendo un polémico caso en el baloncesto europeo.

Aquel encuentro, disputado el 30 de abril de 2021 entre el UNICS Kazan y el AS Monaco, acabó con triunfo monegasco por 83-86 y le valió para conquistar el título en el Basket Hall de Kazán (Rusia). La final se jugó a ida y vuelta, y el Monaco ya había logrado la victoria tres días antes (89-87) en su propio pabellón.

El comunicado de la Euroliga

"Los estándares de integridad de todos los árbitros de la Euroliga se basan en una fuerte adhesión a los principios y valores morales y éticos, como la honestidad, el honor, la responsabilidad y la honradez", ha subrayado Euroleague Basketball en su nota.

Además, Euroleague Basketball ha señalado que "sigue un protocolo de seguimiento muy estricto para garantizar que todos los partidos se disputan en un entorno de juego limpio incuestionable, practicando una política de tolerancia cero con el soborno y la corrupción".

"Una vez finalizada la investigación interna, Euroleague Basketball hará público su resultado y, si encuentra alguna prueba, aplicará todas las medidas o sanciones necesarias contra cualquier persona que pueda haber estado involucrada", ha concluido el texto de prensa.