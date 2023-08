Aday Mara se despide del Casademont Zaragoza y pone rumbo a EEUU

Llegó el momento del inevitable adiós. El joven pívot español Aday Mara se ha despedido de su club, el Casademont Zaragoza, para marcharse al baloncesto universitario estadounidense, mediante una carta publicada en las redes sociales

"Marea roja: después de 8 años en esta familia ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, ya que Basket Zaragoza ha sido el club en el que he crecido y que me ha permitido conocer a personas increíbles que me han ayudado a formarme como jugador y como persona", escribe el pívot de 2,20 y 18 años.

"Por este motivo me gustaría darle las gracias a todos los que han compartido mi camino durante estos años. A todos los entrenadores, preparadores físicos, delegados y fisios. A mis compañeros por ayudarme en cada entrenamiento a ser mejor jugador", agrega.

También da las gracias "a todo el personal que trabaja en el Principe Felipe" y "por supuesto a la afición", que le ha "apoyado y dado todo su cariño".

"Ha sido una decisión complicada porque me voy de casa, me alejo de mis padres, de mi familia, de mis amigos y todo por una única razón: poder compaginar mi desarrollo personal y académico en una universidad americana con mi desarrollo deportivo al más alto nivel", señala.

"Para mí, este año ha sido un sueño hecho realidad. He jugado en el equipo que iba a ver cada fin de semana y he compartido vestuario y pista con jugadores que admiro y veía por la televisión cuando era pequeño. Me voy deseando lo mejor al equipo de mi ciudad y a todos sus aficionados", concluye Aday Mara.