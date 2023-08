El demoledor auto de procesamiento de Dani Alves: "Enfureció y le pegó varias bofetadas en la cara"

La jueza de instrucción número 15 de Barcelona ha decidido dictar auto de procesamiento a Dani Alves por un delito de agresión sexual con acceso carnal, es decir, violación, en la discoteca Sutton de Barcelona. Así, se da por finalizada una investigación que ya se ha alargado seis meses y que acaba además con la imposición de 150.000 euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima.

Ese auto del procedimiento es cuanto menos demoledor. Según adelantó El Periódico, la jueza ha determinado que esa noche la joven fue a la discoteca Sutton junto a una amiga y su prima. Estuvieron en la sala central y después accedieron a la zona VIP con un grupo de amigos mexicanos.

Después, un camarero les insistió en que se cambiaran de mesa porque un cliente quería invitarles a una consumición: "Un amigo mío quiere que estés allí". Tras ello, se trasladaron a la mesa donde estaban Alves y su amigo Bruno.

Según la magistrada, el brasileño estuvo bailando "muy junto" con las chicas y hasta en dos ocasiones cogió la mano de la denunciante y se la puso en el pene. En ambas ocasiones ella se la retiró.

Al poco tiempo, Alves llamó a la joven para que fuese hacia un pequeño pasillo que comunicaba con un reservado y un pequeño baño. Cuando ella entró allí, que no sabía lo que era, vio un lavabo y él cerró la puerta tirando "con fuerza de ella hacia su cuerpo". A pesar de que la chica insistió en que parara, él no hizo caso y la tiró al suelo para que le hiciese una felación. Ella se negó y el brasileño "enfureció y le pegó varias bofetadas en la cara" antes de penetrarla "violentamente".

Todas las pruebas "no solo desvirtuaban el testimonio de la víctima sino que lo confirmaban", que es lo que valoró la Audiencia de Barcelona para denegar su puesta en libertad la última vez que lo pidió.

Un calvario para la joven

Todo lo ocurrido ha provocado en la joven un trastorno de estrés postraumático de intensidad "globalmente elevada con repercusión funcional y deterioro en varias áreas de funcionamiento", tal y como han concluido los forenses y según recoge el auto.

"Su sintomatología ya no es de una mujer que ha sufrido una agresión sexual sino que aquí se suma una presión mediática, es decir, es un plus en esta sintomatología traumática", afirmó su abogada por la insistencia de Dani Alves de desmontar su testimonio.

Eso ha contribuido a que esté bajo tratamiento psiquiátrico desde entonces. "Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le recetó todo un tratamiento encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, porque el futbolista no usó preservativo. Además, tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde que prestó declaración", afirmó la letrada.

La joven tiene serias secuelas como miedo, asco o "angustia", afectaciones consideradas "graves" que ahora se recogen en el auto. La chica, que continúa de baja laboral y acude dos veces al mes a una asociación especializada en atender a víctimas, aseguró en su visita al médico forense que siente "rabia, tristeza y asco" al recordar lo ocurrido.

Además, le provoca un "llanto incontrolable" y ataques de pánico, intensificado por la angustia que siente porque se le cuestionen sus palabras y el miedo a que haya algún detective siguiéndola por la calle.

Sufre el síndrome de trauma por violación o RTS

La denunciante tiene este trauma psicológico que experimentan las víctimas de violación e incluye interrupciones en el comportamiento físico, emocional, cognitivo e interpersonal normal.

Este trauma presenta un conjunto de signos, síntomas y reacciones psicológicos y físicos comunes a la mayoría de las víctimas de violación, que suelen aparecer inmediatamente después del suceso, pero que también pueden prolongarse durante meses o años después.