Así fue la última versión de Dani Alves ante la jueza: "Para mí el respeto es todo en esta vida"

Dani Alves, acusado de violar y agredir sexualmente a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre, sigue en prisión preventiva sin fianza en un módulo de la cárcel catalana de Brians 2. Una celda que tan sólo ha podido abandonar para acudir a sus citas con la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la última de ellas el pasado 17 de abril, cuando declaró a petición propia frente a la magistrada que dirige su caso.

En un primer momento, algunas partes de su enésima declaración trascendieron el proceso judicial, pero de aquella comparecencia breve y escueta ahora han vuelto a salir a la luz imágenes que completan sus palabras. Durante poco más de 20 minutos, el ex del Barça relató una vez más su versión de los hechos, desvirtuada después de tantas versiones distintas, mientras su presunta víctima mantiene impertérrito desde enero su único testamento de los hechos.

La declaración fue más bien una conversación, ya que vino seguida por una serie de preguntas de las partes implicadas y de su abogado. Alves contestó a todo, sentado en una silla y ataviado con ropa oscura, tranquilo en apariencia pero custodiado por dos Mossos d'Esquadra. Contradijo todo lo denunciado por la presunta víctima en su relato, desmintiendo que hubiese obligado mediante la fuerza o la violencia a la joven a mantener relaciones con él en el baño del reservado.

"Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente el uno del otro, ella me besó y empezó a quitarme los pantalones", comenzó explicando Dani Alves, a lo que añadió: "Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción, ninguna caricia, ningún baile ni ninguna aproximación... ni ella ni sus amigas. Yo simplemente fui cómplice de las ganas que ella tenía o de las ganas que yo tenía. Para mí el respeto es todo en esta vida".

El brasileño, para sentenciar, insistió en reiterar su versión de lo ocurrido nada más salir la pareja del baño: "Salí al reservado, fui a mi posición, después salió ella, supongo que enfadada con mi actitud... ella saludó a mi amigó y a mí no, no se despidió de mí. Pero en el reservado ni el baño me dijo que parara. Nadie puede decir que haya tenido una actitud avasalladora con ella porque para mí el respeto es todo en la vida... si una persona no quiere, pues no sucede nada y así fue".

Sobre su salida de la discoteca, además, comentó con rostro serio y rígido que lo hizo "siempre custodiado por la seguridad" y "con paso acelerado para evitar cualquier aglomeración en la salida". Cuando logró abandonar la discoteca, simplemente le perdió la pista a la joven: "Dijeron que estaba ahí en la salida, pero yo no la vi".

"Si la hubiese visto ahí en la salida, la hubiese parado para preguntar qué le había pasado porque hasta entonces todo estaba bien...", finalizó un Alves perplejo conforme terminaba de hablar, para ya volver a la celda donde permanece hasta hoy. El pasado lunes, Alves recibió a su abogado Cristóbal Martell para seguir puliendo los detalles de su defensa y permanecer atento al avance de la investigación, que se aproxima a su fin. Solo falta conocer la fecha del juicio, presumiblemente este mismo año.