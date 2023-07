"Solo erraste con tu mujer", el mensaje de apoyo del hermano de Dani Alves

Dani Alves sigue en prisión preventiva sin fianza en un módulo de la cárcel catalana de Brians 2, acusado de violar y agredir sexualmente a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

Desde que entrase en la cárcel el pasado mes de enero, el exfutbolista de Barcelona y Sevilla, entre otros equipos, ha cambiado varias veces la versión sobre lo sucedido aquella noche, y también ha solicitado en varias ocasiones la libertad provisional, aduciendo múltiples motivos. Sin embargo, cada petición ha sido desestimada por la jueza.

Y mientras, fuera de prisión, la familia de Alves sigue mostrándole todo su apoyo. Es el caso de su hermano, que no dudó en hacerlo por redes sociales: "Eres un ser humano y solo erraste con tu mujer. Y ese no es un crimen como para tratarte como a un criminal. Vamos a demostrar al mundo que no eres un violador y nunca lo serás. Te amo, mi hermano”.

Mensaje de apoyo del hermano de Dani Alves. Redes

No es el único mensaje de Ney Alves, que durante estos meses ha mostrado una fe inquebrantable en la inocencia de su hermano, lo que también le ha valido muchas críticas en las redes.