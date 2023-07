Todavía hay esperanza: el alpinismo real sigue más que vivo

Cuando hoy en día la noticias relacionadas con los ochomiles, las montañas más altas del planeta, tratan de la masificación, del turismo de altura, de la basura dejada en el Himalaya y Karakorum por los grupos comerciales; cuando la mayoría de los informes –con la excepción de algunos pocos– son de tragedias que podrían haberse evitado; cuando estrellas de instagram y pseudohéroes adinerados corren persiguiendo récords absurdos y acaparan las noticias, podríamos pensar que todo está perdido para el alpinismo real. Pero por suerte, ¡no es así!

Ya en la temporada de la primavera pasada e inicio de este verano hemos reportado de algunos proyectos interesantes, y ahora de pronto parece que el alpinismo –no de masas sino de minorías, el de los alpinistas verdaderos– se ha rebelado dando inicio a una serie de expediciones que despiertan la esperanza de nuevo en que hay gente que sigue los pasos de los grandes predecesores de la exploración, embarcándose en proyectos de máximo compromiso. Es como un golpe sobre la mesa, es como el agua de mayo y un soplo de vida para los amantes del alpinismo. Lo más bonito de todo es que el alpinismo se ha puesto de manifiesto de la forma más natural posible al anunciarse ahora una serie de expediciones que tienen en vilo a la comunidad montañera. Olvidémonos de asistencia de porteadores y sherpas durante la escalada y del uso de botellas de oxígeno. Estos son grupos pequeños, donde hay sólo dos protagonistas, la montaña y el hombre. Aquí va el carrusel de noticias montañeras.

1. La primera buena noticia nos llega desde el Karakorum de Pakistán, donde Simon Messner (hijo del gran alpinista Reinhold Messner) y Martin Sieberer, el 16 de julio de 2023 llevaron a cabo la primera ascensión al Yermanendu Kangri de 7,163 metros. Este subpico está cerca del Masherbrum y del K2, siendo esta última la segunda montaña más alta del mundo.

2.Ya hemos reportado en un artículo previo de noticias que dos de los mejores alpinistas contemporáneos, Kazuya Hiraide y Kenro Nakajima están en plena faena en la cara norte del temido Tirich Mir, una montaña de 7.708 metros situado en el salvaje sistema montañoso llamado HinduKush de Pakistán. Hasta que no desciendan no sabremos del resultado, pero lo que sí sabemos de antemano es que el dúo japonés siempre va hasta más allá de los límites y no se rinden fácilmente. Hace unos días la ya fallecida pareja de Hiraide, Kei Taniguchi (la primera mujer galardonada con el prestigioso premio Piolet de Oro) hubiera cumplido 51 años. Hiraide, desde el fatal accidente de Taniguchi (en 2015), siempre lleva la foto de su mujer consigo y le dedica las cumbres que alcanza. Es una fuerza especial que empuja a Hiraide ascendiendo a las montañas más difíciles del mundo.

Una hazaña en 'El ogro'

3. Un equipo italiano fuerte, compuesto por dos los mejores alpinistas italianos, Francois Cazzanelli y Matteo Della Bordella, acompañados por el francés Symon Welfringer y el suizo Silvan Schüpbach, están en uno de los picos más difíciles de escalar, el famoso Baintha Brakk I, conocido por el nombre de El Ogro. El Ogro se encuentra en el Karakorum de Pakistán, mide 7.285 metros y es una de las montañas más espectaculares del mundo. Hubo muchas expediciones que intentaron ascenderla, pero solo tres grupos lo consiguieron. El Ogro fue ascendido por primera vez en 1977 por los legendarios ingleses Doug Scott y Chris Bonington. En esa expedición Scott se rompió las dos piernas cerca de la cima y Bonington también sufrió una caída. Tuvieron un descenso épico pero ambos sobrevivieron.

4. Pero también nosotros tenemos mucho que decir cuando se trata de buen alpinismo. Los catalanes Marc Toralles, Bru Busom, Guillem Sancho y Oriol Baró tienen la intención de escalar Saraghrar (7.340 m), otro de los picos más exigentes, situado en el arriba mencionado HinduKush. Los cuatro son unos máquinas, y sabremos de ellos cuando terminen la expedición. No les gusta hablar mucho del plan antes de llevarlo a cabo, quieren escalar tranquilos y sin presión mediática. Es un cuarteto muy potente.

5. En uno de los ochomiles, en el Gasherbrum I (8.068 m) , Denis Urubko y María José 'Pipi' Cardell quieren abrir una ruta alpina nueva. Pipi es una escaladora muy querida por la comunidad, y con Denis Urubko aparte de hacer una cordada de amor en su vida personal, a la vez forman una cordada interesante y comprometida con los valores éticos del alpinismo.

6. La pareja estadounidense Priti y su marido Jeff Wright vuelven a intentar realizar la primera ascensión del K7 Central (6.858 m) en el Karakorum. En el verano pasado quedaron a tan sólo 100 metros de la cima, tras abrir rutas nuevas en la cara Norte y Este. Los dos ”Vagabundos Alpinos”, como se hacen llamar, son tenaces, y no nos enagañemos por la altura, porque a pesar de no ser un sietemil o un ochomil, no por casualidad este pico todavía no ha sido ascendido hasta ahora. Es muy técnico donde avalanchas y seracs colgantes dificultan el acceso a la cumbre, teniendo que superar los Wright rocas heladas en la ladera empinada.

7. Las famosas Torres del Trango tendrán de nuevo visitantes. Dos italianos, Giacomo Mauri y Mirko Grasso están de camino, aunque no sabemos cuál de las torres es la elegida por ellos.

8. Cerca del Ogro está el grupo de los Latok. Esta zona es el patio de juego de los mejores alpinistas. Nuestros compatriotas Marc Subirana y Miquel Mas vuelven al Latok II (7.108 m) al Karakorum Central de Pakistán. Subirana y Mas quieren terminar la ruta que iniciaron el año pasado, una vía en roca de mucha dificultad que tiene una longitud de más de 1.000 metros y que conduce a una antecima del Latok II.

9. Tres alpinistas franceses, Florent Dulac, Damien Lacaze y Benoit Montfort se están dirigiendo al pico Badal de 6.100 metros que es un sub-pico del K7 Oeste. Asimismo hay grupos potentes en otras montañas del mundo, lejos del Karakorum. Es el caso de Monte Asgard en la Isla de Baffin de Canadá, con un grupo de ingleses, y Groenlandia donde el trío con Sean Villanueva, Ben Ditto y Nico Favresse van a querer abrir vías nuevas en una las paredes gigantescas de Asgard. El misterioso Caucasus tampoco se queda atrás. Mikel Zabalza, uno de los alpinistas más comprometidos y puros del panorama mundial está allí con el Equipo Alpino Español para abrir nuevas rutas. Dos rutas ya han conseguido con éxito.

10. Y si parecía poco, el dúo ruso, como a menudo se los llama, 'los Jefes' Dimitri Golovchenko y Sergey Nilov parten el 28 de julio hacia Pakistán, donde querrán abrir una ruta nueva en la que posiblemente es la montaña más bonita del mundo, el Gasherbrum IV de 7.925 metros. Golovchenko y Nilov hace unos años protagonizaron una impresionante expedición a la cara Este del Jannu donde, a pesar de no terminar la ruta por poco hasta la cumbre propiamente, pasaron a la historia por tener a todo el mundo de los nervios durante el descenso, viviendo a base de sopa de los pocos albaricoques deshidratados que les quedaban. Golovchenko y Nilov tiene ahora el objetivo de abrir una ruta nueva posiblemente en la cara sur de Gasherbrum IV. Esta cara nunca ha sido escalada.

11. La tensión está a flor de la piel en una de las montañas inescaladas más altas del planeta, en el Muchu Chhish de 7.453 metros. Los checos Tomas Petrecek, Radoslav Groh y Pavel Korinek llevan una semana atacando cima, queriendo realizar la primera ascensión de este pico elusivo y difícil a cuya cima conduce una ruta larguísima y peligrosa. El cuarto miembro del equipo checo, Pavel Bem, ex alcalde de Praga, ha tenido que darse la vuelta por mal de altura. Los otros tres siguen, Groh y Petrecek a unos 150 metros por encima de Korinek y están en esa fase de cuando decimos que ya han pasado sus propios límites. Con muy poca comida y exhaustos persisten y pronto tendremos noticias de ellos. Esta semana contaremos a nuestros lectores esta épica ascensión y su desenlace.

Por concluir quisiéramos anotar que el porcentaje de probabilidad de éxito (si nos referimos al éxito como cumbre lograda) es pequeño para todos estos proyectos, pero el éxito no consiste en comerse siempre la cereza sobre la tarta. La tarta en sí es el camino, el estilo está por encima de todo y los que saben ver la belleza del alpinismo, asentarán con la cabeza si decimos que hay quitarse el sombrero ante estas expediciones. Lo más importante es, como dijo una vez el alpinista Roger Baxter-Jones: "Regresad vivos, regresad como amigos, llegad a la cumbre. Por este orden".