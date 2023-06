Los ciclistas españoles quieren volver a ser protagonistas y acabar con años de sequía en el Tour de Francia

El ciclismo español lleva más de 10 años sin un ganador del Tour de Francia, casi cinco sin una victoria y ocho sin un podium. Algo difícil de creer, después de haber tenido grandes campeones como Alberto Contador, Miguel Indurain, Carlos Sastre, Pedro Delgado, Óscar Pereiro, Luis Ocaña y Bahamontes, entre otros muchos.

Los ciclistas llamados a conseguir grandes éxitos en la clasificación general de esta edición 2023 son Enric Mas, Mikel Landa y Pello Bilbao. Por otro lado, Carlos Rodríguez es uno de los favoritos a pelear con Pogacar por el maillot al mejor joven. Tras la ausencia de Juan Ayuso y Oier Lazkano reciente campeón de España en ruta.

Mas, la baza española en el Tour

Enric Mas, el líder del Movistar Team, es el ciclista español llamado a aspirar a subir por lo menos al podio en París. La edición de este año se adapta mejor a sus características, con puertos más largos y menos kilómetros contra el crono. A ello hay que unir su papel en la pasada Vuelta España, donde fue segundo a poco más de dos minutos de Evenepoel y demostró haber mejorado en los descensos.

Además, el ciclista catalán ganó a Pogacar en el Giro dell'Emilia y fue segundo tras él en Lombardía, donde le hizo sufrir en las subidas. Aunque, eso sí, su mal resultado en Critérium Dauphiné nos deja con ciertas dudas que tendrá que resolver en la ronda gala.

Le escoltarán varios españoles. Antonio Pedrero es un gran escalador, el cual viene de realizar un buen Critérium Dauphiné donde fue una de las sorpresas y además debutará en el Tour de Francia. Gorka Izaguirre, por su parte, será uno de sus gregarios todoterrenos. Alex Aramburu, finalmente, combinará las tareas de gregario con las de esprínter en grupos reducidos.

Landa y Bilbao, una gran dupla

Mikel Landa y Pello Bilbao son una de las mejores duplas del pelotón. El alavense será el líder del equipo Bahrein Victorius en la ronda gala, en la que intentará superar su mejor resultado, fue un cuarto puesto en 2017 y 2020.

En esta temporada ha sido uno de los pocos ciclistas que ha plantado cara a Pogacar en la Vuelta a Andalucía y a Vingegaard en la Itzulia Basque Country, donde en ambas finalizó segundo en la clasificación general.

El recorrido de este Tour le viene bien al haber pocos kilómetros contra el crono, algo en lo que no es su especialidad y además en los puertos largos podrá sacar a relucir su condición de escalador. Eso sí, la última carrera previa al Tour no es muy esperanzadora, puesto que no consiguió finalizar ni entre los veinte primeros, aunque fue de menos a más.

Pello Bilbao será su gregario de lujo en las etapas de alta montaña y media montaña, y además peleará por mejorar su noveno puesto conseguido en su último Tour de Francia. Habrá que ver al final donde les coloca la carrera a cada uno de los ciclistas, pero el vizcaíno llega en un mejor estado de forma que el alavense.

Carlos Rodríguez, la gran promesa

Carlos Rodríguez, con 22 años, es una de las grandes promesas del ciclismo nacional para las grandes vueltas y debutará en el Tour de Francia. El granadino es una de las grandes bazas españolas a ganar, como mínimo, el maillot blanco al mejor joven, después del gran debut del año pasado en la Vuelta España, donde terminó séptimo en la clasificación general.

Esta temporada tuvo un buen comienzo hasta que se lesionó en Strade Bianche, aunque un reflejo del estado de forma en el que llega al Tour es su top 10 en el Critérium Dauphiné superando a su compañero Bernal y ganando la clasificación de jóvenes.

En el Ineos Grenadiers tendrá la ayuda de dos españoles, Jonathan Castroviejo vigente campeón de España contra el crono, el cual luchará por conseguir una victoria en la única etapa cronometrada, y Omar Fraile, que es un cazador de etapas a la vez que hará las labores de gregario de Carlos.

Soler, Gregario de lujo

Marca Soler será uno de los gregarios de Pogacar durante este Tour de Francia. No tendrá demasiada libertad para luchar por alguna etapa el corredor catalán, debido a que ayudará al esloveno a recuperar su trono.

Luis León y David, dos caza etapas sueltos por Francia

Los corredores del Astaná tratarán de lograr ganar alguna etapa debido a que el equipo kazajo está necesitado de puntos UCI, por su posible descenso.

Luis León Sánchez tratará de mejorar en su decimotercera posición lograda el año pasado. Un reflejo de su estado de forma es su vigesimocuarto lugar en el pasado Giro de Italia, siendo una carrera que no se adapta del todo bien a sus características.

Mientras que David de La Cruz, en su tercera participación en el Tour, tratará de ganar alguna etapa, algo que no consigue en una gran vuelta desde 2016.

López, debuta en el Tour

Juan Pedro López, el ciclista del equipo Trek, debutará en el Tour de Francia. Ha conseguido estrenarse en la ronda gala tras el gran logro del año pasado en el Giro de Italia, donde fue líder durante diez días.

Izaguirre, pasa por casa

Ion Izaguirre, el ciclista del Cofidis, pasará muy cerca de su localidad natal Ormaiztegi, durante la segunda etapa del Tour de Francia. El ciclista vasco viene de hacer una buena actuación en el Tour de Suiza, aunque fue de más a menos.

El gran logro de esta temporada ha sido su victoria en el Gran Premio Miguel Indurain y podio en la general de la Itzulia Basque Country.