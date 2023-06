La increíble invasión de campo de la afición del Jaén FS tras alcanzar la primera final de Liga de su historia

El Jaén FS se clasificó este jueves por vez primera en su historia (hace 10 años estaban en Segunda) para la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Todo un hito alcanzado tras derrotar nada menos que al recién proclamado campeón de la Champions, Palma Futsal, por 1-0 en el segundo partido, después de ganar 2-5 el pasado sábado en la ida en Mallorca.

Los andaluces, actuales campeones por su parte de la Copa de España, hicieron del Olivo Arena su fortín para aguantar al campeón europeo y fueron espoleados hasta la victoria final por más de 6.700 almas, que enloquecieron cuando finalizó el choque. Tanto, que después de una celebración a la altura del logro por parte de sus jugadores, fue el público el que no pudo resistir la euforia e invadió el parqué.

💛 La Marea Amarilla está LOQUÍSIMA



📝 Noche para la historia del Olivo Arena y Jaén#SomosJaén💛 pic.twitter.com/Vn9wquwXLn — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) June 7, 2023

El partido, desde luego, se prestó a las emociones fuertes. La remontada de Palma era casi imposible, pero en 40 minutos de fútbol sala da tiempo a mucho. Sin embargo, ocurrió poco, al menos en el marcador, porque la aguerrida defensa del Jaén neutralizó los intentos exteriores de sus oponentes. En el segundo tiempo, el héroe local Alan Brandi hizo el único tanto, suficiente para alcanzar la final y la catarsis con sus seguidores.

Las imágenes de la invasión no son más que un agradecimiento al largo esfuerzo invertido en un proyecto construido desde la paciencia y el trabajo duro, y la pasión de una afición que destaca en España por su efusividad, entrega y dedicación. No en vano, cuentan con el mayor número de abonados de toda la LNFS, superando a clásicos como Inter o Barça, y lo probaron con creces, porque los cánticos no cesaron durante más de diez minutos.

Que pasada lo vivido en Jaén… enhorabuena @JaenFS pic.twitter.com/8rueVyMmWG — Nines Lopez Muriel (@NINESLOMURIEL) June 7, 2023

Precisamente el club catalán será su rival en esa primera final, tras eliminar también en dos partidos al Inter. No podría existir mejor oponente, un club gigante como el Barcelona, para estrenarse y volver a desafiar a la historia. Ya saben lo que es ganar al Barça en una final, lo hicieron en 2015 en la Copa de España. ¿Lograrán repetir la historia?