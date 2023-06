El bonito baile que ha compartido la mujer de Sergio Rico y un mensaje esperanzador: "El mundo entero me espera contigo"

Sergio Rico continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital sevillano, tras la caída que sufrió el pasado domingo en el Rocío. El portero del París Saint-Germain sigue sedado y atendido de modo multidisciplinar por el equipo de Medicina Intensiva del centro hospitalario.

Un duro golpe que afectó a toda su familia y, sobre todo, a Alba Silva, mujer de Rico. Hace unos días, la pareja del guardameta compartió unas palabras cargadas de emoción en su cuenta de Instagram: "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Este jueves, Alba también ha querido colgar un vídeo donde muestra un baile con Sergio, acompañado de un mensaje esperanzador: "El mundo entero me espera contigo".