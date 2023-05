Crece masivamente el apoyo a Alba Silva, la mujer del portero del PSG Sergio Rico ingresado en la UCI

Alba Silva, la mujer del portero del Paris Saint-Germain (PSG), Sergio Rico, está recibiendo miles de apoyos a través de su Instagram, en solidaridad con el estado de su marido, ingresado en la uci del hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza.

El sevillano Sergio Rico participaba en El Rocío el pasado domingo cuando cayó del caballo que montaba y fue pateado por el animal varias veces en la cabeza. Este accidente provocó en el joven lesiones graves que lo mantienen en coma inducido, de momento, en el centro hospitalario sevillano.

La joven, también sevillana, que se casó con Sergio el 11 de junio de 2022, acude todos los días al hospital en las horas permitidas por el servicio médico para conocer de primera mano la evolución del portero, que afronta horas difíciles, aunque se encuentra estable dentro de la gravedad. Mantiene sedación, vigilancia estrecha y monitorización.

A preguntas de los periodistas que se congregan en la puerta del centro, Alba ha confirmado, totalmente rota y envuelta en lágrimas, que "sigue estable". Aunque ha estado días desaparecida de las redes por la trascendencia del accidente, publicó el martes un breve comunicado en el que quiso mandar un mensaje a su marido. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto".

Sergio Rico durante un partido con el PSG. LAPRESSE

El texto iba acompañado de una imagen en la que aparece junto al portero de PSG el día de su boda, en Sevilla.

Lo cierto es que son muchos los que han empezado a seguir la evolución de Sergio, muy querido en su ciudad y en su equipo, a través de las redes de su mujer, que han experimentado una espectacular subida de seguidores, que superan los 155.000.