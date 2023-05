Último parte médico de Sergio Rico: en la UCI y estrechamente vigilado por los médicos

El hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en cuya UCI permanece ingresado Sergio Rico tras su grave accidente en El Rocío, ha comunicado este miércoles la última actualización sobre el estado de salud del guardameta: continúa estable y sedado "con vigilancia estrecha y monitorización" del personal médico del centro.

Su estado no ha cambiado en las últimas 72 horas y sigue siendo "estable dentro de la gravedad de sus lesiones", un traumatismo craneoencefálico provocado por las patadas que un caballo le propinó en la cabeza mientras se encontraba en el suelo tras caerse de su propia montura este pasado lunes.

El París Saint-Germain, equipo en el que milita, tomó la decisión este martes de cancelar la cena de su fundación ante el "preocupante" estado de salud del sevillano, mientras que su esposa, Alba Silva, publicó un desolador mensaje dedicado al futbolista a través de sus redes sociales.

"No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", escribió junto a una imagen de ambos en su boda, que tuvo lugar en julio de 2022. "Te estamos esperando, mi vida, te amamos tanto", concluyó la creadora de contenido, que agradeció las muestras de cariño hacia su pareja.

El Sevilla, club en el que inició su carrera y militó cuatro temporadas, consiguiendo dos Europa League, también está atento al estado de su exjugador. Su presidente, Pepe Castro, confesó el deseo de la plantilla de ganar este miércoles la final de la Europa League para dedicárselo a Rico.

"Tenemos que acordarnos de uno de los nuestros. Desearle lo mejor; parece que van pasando las horas y es bueno que no haya nada que lo empeore. Ojalá que, primero, se salve y esté todo bien, y después que ganemos y que podamos ofrecerle el título a uno de los nuestros que lo está pasando muy mal", comentó Castro.