El estado de Sergio Rico, grave después de sufrir un traumatismo craneoencefálico al caerse de un caballo y recibir varias patadas del animal en la cabeza, mantiene en vilo a toda su familia cuando se cumplen 48 horas del accidente, el tiempo clave para ver cómo avanza el pronóstico del portero del París Saint-Germain.

En estos momentos de incertidumbre y angustia ha roto su silencio Alba Silva, su mujer, para agradecer los mensajes de apoyo. "Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte", ha señalado la sevillana en una historia publicada en su Instagram este lunes por la noche. "Yo no tengo palabras para describir cómo me siento", ha confesado.

Unas horas después, la creadora de contenido ha vuelto a pronunciarse con un desolador mensaje en el que muestra todo su dolor por la situación de su pareja. "No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", ha escrito junto a una imagen junto a él en su boda, que tuvo lugar en julio de 2022.

"Te estamos esperando, mi vida, te amamos tanto", le ha prometido para finalizar el texto. Por el momento, lo último que se conoce sobre el estado de Rico es que se encuentra estable dentro de la gravedad y sedado en la UCI del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, según informó el propio centro médico.

El accidente del guardameta tuvo lugar a primera hora de la mañana de este pasado domingo, después de que el exsevillista viajase a Málaga tras la celebración del título de la Ligue 1 con el PSG para asistir a El Rocío. "Tras poco más de una hora y media con su familia y amigos, se dirigía a la Misa Pontifical junto a la ermita, cuando sufrió un infortunio por culpa de un carro con mulos y un caballo desbocado que le golpeó", explicó su agencia de representación en un comunicado.

Además, en la nota expresaron que el futbolista estaba "luchando por recuperarse mientras recibe los mejores cuidados" y "debemos actuar con prudencia, especialmente las próximas 48 horas".