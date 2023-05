Salen a la luz las declaraciones de la víctima de Alves y de sus amigas: "Recuerdo quedarme en 'shock', no sabía qué hacer"

Nuevos detalles sobre el 'caso Alves' salen a la luz cada semana, mientas el exfutbolista permanece en prisión desde hace más de cuatro meses. Ahora, apenas unos días después de la publicación de las imágenes de la cámara de seguridad de la discoteca en la que perpetró una presunta agresión sexual contra una joven en Barcelona, han sido desvelados los testimonios ofrecidos por la víctima y sus amigas ante la jueza responsable del caso en el programa En Boca de Todos de Cuatro.

En el relato, la presunta víctima recuerda hasta los detalles más precisos, desde la primera conversación mantenida con el futbolista. "Se me acercó y me dijo: '¿no sabes quién soy? Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet'. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Luego me dijo que nos fuéramos, y yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ¿y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga? Pensé de todo en poco rato".

A continuación, la joven relata uno de los momentos clave de la investigación, el momento en el que accede a acompañar a Alves al cuarto de baño. "Yo recuerdo que me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: 'no sé si voy'. Ella me dijo: 'bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está'. Yo en ningún momento sabía dónde me estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él y en ese momento dije: 'Seguro que es una puerta hacia la calle, o es una zona VIP u otra zona de la discoteca".

Por último, describe los detalles más escabrosos ocurridos en el baño. "Él abrió la puerta, y cuando entré vi donde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, muy enano, solo tenía un retrete y para lavarte las manos. Allí yo creo que empezó mi 'shock', no entendía nada e hice como para girarme y él ya había cerrado la puerta. No sé si le puso seguro", puntualiza.

Este tío me va a hacer mucho daño

"Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él, recuerdo decirle: 'no puedo, me tengo que ir, no quiero'. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me puso en el suelo, yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí. Me hizo ponerme de rodillas delante de él, en ese momento vi un tatuaje como de arco. Dije: 'este tío me va a hacer mucho daño'. En este momento tuve mucho miedo, la cara, el tatuaje.... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho".

La versión de las acompañantes encaja con todo detalle con la de la víctima

Tras la versión de la víctima, el mismo programa desveló el testimonio que sus acompañantes ofrecieron ante la jueza instructora del caso, versiones muy próximas a la ofrecida por la joven. "Un camarero nos preguntó si queríamos ir a otra mesa, que nos invitaban a cava. Nos apeteció. Había dos chicos y ninguna sabíamos quiénes eran. Eran Bruno y Dani Alves", señala una de ellas sobre el momento en que entran en contacto con el futbolista.

En el momento en el que me acerco a darle dos besos me agarra de manera bastante babosa

"Yo saludo a Dani Alves. En el momento en el que me acerco a darle dos besos me agarra de manera bastante babosa, me coge la cara así y me acaricia como el pelo. Me empieza a tocar la espalda y me parece que baja hasta el culo", explica una de ellas.

La prima de la víctima narra entonces el momento previo a la agresión: "Ellos [Alves y la víctima] estuvieron hablando y bailando. Ella me dijo que le estaba insistiendo en irse, que ella le decía a donde y él no respondía". Al final decidió seguirle "voluntariamente", porque "creía que iban a hablar y yo le dije 've y zanja el asunto'. Le hice el gesto con la mano". A partir de ese momento, "pasaron 15 o 20 minutos. Dani volvió primero, ella tenía mala cara", detalla la mujer, mientras su otra amiga, no presente entonces, da su punto de vista.

"Yo estaba en el baño, su prima me dice que nos teníamos que ir, intuyo algo raro y subo corriendo. Me la encuentro en el ropero llorando y me dice que la había hecho mucho daño, que se había corrido dentro, que se quería ir. Nos dijeron que había que activar el protocolo. Ella no quería denunciar. Me salió llorar con ella. Llegaron los Mosssos y ahí se activó el protocolo", sentenció en la versión que ha sido considerada por la magistrada a la hora de mantener al exfutbolista en la prisión de Barcelona.