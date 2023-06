La amarga derrota ante el Sevilla, que levantó su séptima Europa League tras vencer a la Roma, y la actuación arbitral durante la final, hicieron estallar a José Mourinho en la zona de autobuses del estadio Puskas Arena contra el colegiado del encuentro, Anthony Taylor.

En un vídeo que ha corrido como la pólvora en las redes sociales, el técnico portugués aparece gritando en dirección al trencilla para recriminarle su trabajo en el partido. "Eres una puta vergüenza", le repite en varias ocasiones primero.

"Hasta Rosetti [presidente de los árbitros de UEFA] ha sido capaz de decir que no era [penalti], y tú no", le reprocha, en referencia a la jugada entre Ibáñez y Ocampos en el interior del área romana que Taylor señaló como pena máxima antes de que le corrigiese el VAR. "Vete a la mierda", continúa el luso, antes de repetir que "es una puta vergüenza".

“Fucking disgrace”. #Mourinho esplode nella zona degli autobus, nella pancia della Puskas Arena. “Anche Rosetti (designatore Uefa) ha detto che non era rigore” riferimento al penalty fischiato al Siviglia poi tolto dopo revisione #ASRoma #SivigliaRoma pic.twitter.com/tclx1MQf8a — GianluVisco (@GianluVisco) May 31, 2023

Mourinho también arremetió contra el árbitro en la sala de prensa y enumeró los errores que, a su juicio, había cometido el trencilla en el encuentro. "La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba", aseguró.

"Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla", señaló muy enfadado tras la derrota, que le ha llevado incluso a replantearse su futuro en el banquillo de la Roma: "No puedo decir objetivamente que me quedo".