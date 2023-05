"Es el mayor sueño de mi vida": el deseo pendiente de Alonso al dejar la F1 es ser padre

Fernando Alonso disfruta de una segunda juventud en la Fórmula 1. A sus 41 años, tras más de un lustro de desengaños en el 'Gran Circo', el asturiano vuelve a disfrutar al volante, y eso ha hecho que aflore de nuevo el sueño de convertirse en tricampeón. Por el camino, eso sí, ha tenido que sacrificar muchas cosas para dedicarse por completo a su carrera profesional, lo que no le ha hecho olvidarse de uno de sus mayores deseos por cumplir: ser padre.

"Quiero tener una familia. Es el mayor sueño de mi vida", ha confesado el español en una entrevista en The New York Times, donde ha explicado que aún no ha podido conseguirlo "por mi forma de vivir". "Es donde, cuando deje de correr, encontraré mi felicidad", ha señalado.

Su reciente ruptura con la periodista Andrea Schlager poco más de un año después de iniciar su relación, así como su hambre competitiva, sitúan ese objetivo fuera del alcance del piloto de Aston Martin, que pudo haberlo cumplido con Raquel del Rosario, su relación más larga —estuvieron cinco años juntos y llegaron a casarse—.

Alonso no prevé ahora una retirada temprana, pues el espectacular rendimiento del coche confeccionado por la escudería británica para esta temporada ha alimentado sus esperanzas de volver a ganar. Y ahí es donde tiene puesta su gran meta a corto plazo.

"Ganar un campeonato sería perfecto", reconoce, más aún porque "sería algo sin precedentes" por los años que han pasado desde que se proclamó campeón por última vez, en 2006, hasta un nuevo triunfo. "Ese es mi objetivo en este momento", afirma.

También lo es "el legado que quiero dejar en este deporte, de alguien que lo ama tanto como para seguir corriendo durante muchos años", consiguiendo sacar siempre su mejor versión. "Eso demostraría algo, algo que formaba parte de mi regreso", dice, haciendo referencia a su vuelta al 'Gran Circo' en 2020 tras marcharse dos años antes.

El asturiano ve ahora más cerca que nunca volver a la senda de la victoria, pero cuando llegó a Aston Martin, séptimo en la parrilla, procedente de Alpine, en el cuarto lugar, "pensé que llevaría tiempo alcanzar un cierto nivel, que quizá en 2024 podríamos luchar por podios". "No esperaba que el coche ofreciera el rendimiento que tenemos ahora", concluye.

El asturiano tiene claro que "no estaré aquí los próximos 10 años", y sus planes para cuando deje de competir, además de cumplir el sueño de su vida y formar una familia, es seguir "vinculado al equipo de alguna manera".